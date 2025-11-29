На Западе рассказали, что будет с Зеленским после отставки Ермака

Уход Ермака сыграет против Зеленского, пишет FT Фото: Официальный сайт президента Украины

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака и ключевого переговорщика, ослабит позиции Владимира Зеленского в сложный для Украины период. Об этом пишет Financial Times.

«Отставка ближайшего доверенного лица Зеленского, вероятно, еще больше ослабит Зеленского в этот переломный момент для Украины», — отмечается в материале издания. Там уточняется, что отставка происходит на фоне разразившегося коррупционного скандала, пока Зеленский продолжает заверять западных партнеров в том, что он искореняет укоренившуюся коррупцию, одновременно настаивая на предоставлении военной помощи.

Украинские и западные чиновники ранее сравнивали роль Андрея Ермака с ролью вице-президента, а некоторые даже утверждали, что он действовал как глава государства. Ермак занимался разработкой мирных планов, руководил дипломатией, лично подбирал чиновников для кабинета и принимал военные решения.

Продолжение после рекламы

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) реализовало операцию «Мидас», которая была направлена на раскрытие коррупционных схем в энергетической отрасли. Обыски были проведены у бизнесмена Тимура Миндича и у отстраненного от должности министра юстиции Германа Галущенко.

На площади Независимости в Киеве состоялся митинг, вызванный коррупционным скандалом. Участники акции выступили с требованием отставки Зеленского и обратились к жителям других городов с призывом организовать подобные мероприятия.

Обвинение в коррупции было подготовлено против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. Кроме того сообщалось о 200 уголовных делах против Андрея Ермака и прошедших у него обысках.