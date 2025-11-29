Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Спасатели предупредили пермяков о сильном снеге и гололедице

29 ноября 2025 в 09:23
В отдельных районах края пройдут сильные снегопады

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В субботу, 29 ноября 2025 года, в Пермский край придет снежная погода. Пермяков также ожидает гололедица на дорогах, туман утром и в первой половине дня. Об этом предупреждает пресс-служба регионального МЧС.

«По данным Пермского ЦГМС 29 ноября местами по краю прогнозируются сильный снег, гололедные явления, на дорогах гололедица. Утром и первой половине дня туман. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и рост числа ДТП», — сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Спасатели дают ряд рекомендаций: водителям советуют снижать скорость, сохранять дистанцию и избегать резких маневров, учитывая состояние дороги; пешеходам — быть осторожными на скользких участках и при переходе проезжей части; при перебоях в электроснабжении — отключать бытовые приборы и соблюдать правила пожарной безопасности. МЧС рекомендует жителям предупредить близких о неблагоприятном прогнозе и необходимых мерах безопасности.

