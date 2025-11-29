Спасатели предупредили пермяков о сильном снеге и гололедице

В отдельных районах края пройдут сильные снегопады Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В субботу, 29 ноября 2025 года, в Пермский край придет снежная погода. Пермяков также ожидает гололедица на дорогах, туман утром и в первой половине дня. Об этом предупреждает пресс-служба регионального МЧС.

«По данным Пермского ЦГМС 29 ноября местами по краю прогнозируются сильный снег, гололедные явления, на дорогах гололедица. Утром и первой половине дня туман. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и рост числа ДТП», — сообщает пресс-служба регионального МЧС.