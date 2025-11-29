В мэрии Кургана пообещали отремонтировать дороги в Карчевской роще
Дороги в Кургане ремонтируют по плану
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В микрорайоне Карчевская роща в Кургане планируется ремонт грунтовых дорог в следующем году. Об этом говорится в ответе горожанам, которые жаловались на ямы и бездорожье.
«План по засыпке ям на грунтовой дороге по улице Вишневая будет рассмотрен в строительный период 2026 года. Ремонт возможен при наличии материала», — сообщается в ответе представителей мэрии Кургана на сайте «Обратись».
Ранее в горадминистрации раскрыли планы по ремонту улицы Луговой в Кургане. В целом за последние семь лет в области обновили 2 750 километров дорог.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!