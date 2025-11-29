Логотип РИА URA.RU
В мэрии Кургана пообещали отремонтировать дороги в Карчевской роще

29 ноября 2025 в 10:01
Дороги в Кургане ремонтируют по плану

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне Карчевская роща в Кургане планируется ремонт грунтовых дорог в следующем году. Об этом говорится в ответе горожанам, которые жаловались на ямы и бездорожье.

«План по засыпке ям на грунтовой дороге по улице Вишневая будет рассмотрен в строительный период 2026 года. Ремонт возможен при наличии материала», — сообщается в ответе представителей мэрии Кургана на сайте «Обратись».

Ранее в горадминистрации раскрыли планы по ремонту улицы Луговой в Кургане. В целом за последние семь лет в области обновили 2 750 километров дорог.

