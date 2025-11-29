Мэрия Салехарда объявила условия отбора участников в «Елке главы города»

Кандидаты должны предоставить портфолио, оценки за три года и данные о спортивных и творческих достижениях Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мэрия Салехарда опубликовала условия отбора участников для новогоднего приема у главы города. На мероприятие пригласят 200 детей, проявивших себя в разных сферах. Постановление о конкурсе опубликовано на сайте администрации, заявления на участие можно подать до 30 ноября.

«В состав участников „Елки главы“ на основе отбора включаются кандидаты из числа детей в возрасте от 8 до 17 лет, являющихся обучающимися муниципальных учреждений, находящихся на территории Салехарда», — сказано в документе. В этом году не смогут участвовать те, кто уже принимал участие в «Елке главы» и «Губернаторской елке» в течение последних трех лет.