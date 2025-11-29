Politico: Зеленский с уходом Ермака останется один накануне переговоров с США

На Западе Ермака назвали «продюсером» Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

С уходом Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины Владимир Зеленский лишился своего «продюсера» накануне напряженных переговоров с США. Об этом сообщила газета Politico, отметив, что Ермак играл важную роль в правящей структуре Украины.

«Многие украинские комментаторы отводят Ермаку роль продюсера в правящей дуополии, где бывший телекомик, ставший президентом, играет главную роль. Теперь Зеленский останется без своего продюсера», — пишет Politico. Там также отметили, что Зеленский готовится к напряженным переговорам с США.

Украинская журналистка и бывшая советница Зеленского Юлия Мендель, которая сейчас критикует президента, рассказала изданию, что отставка Ермака стала «отчаянной реакцией на невыносимое давление». При этом она не исключает, что Ермак может сохранить влияние и быть «теневым кукловодом». Она отметила, что ситуация с отставкой Ермака может иметь далекоидущие последствия для украинской политики и предстоящих переговоров с США.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело операцию «Мидас» на раскрытие коррупционных схем в энергетической отрасли. Обыски были проведены у бизнесмена Тимура Миндича, у отстраненного от должности министра юстиции Германа Галущенко и у Ермака.

В Киеве в связи со скандалом прошел митинг, на котором участники акции выступили с требованием отставки Зеленского. После стало известно о выдвижении обвинений против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. Также на Украине сообщили о 200 уголовных делах против Андрея Ермака и прошедших у него обысках.

Ермак на фоне скандала подал в отставку. Он также заявил о намерении отправиться на фронт, передает «Национальная служба новостей».