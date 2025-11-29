Из Челябинска запустили поезд к горнолыжному курорту «Солнечная Долина»
Билеты на мультимодальный маршрут продаются «пакетно» с прокатом инвентаря и ски-пассом
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Стартовал мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — горнолыжный комплекс (ГЛК) «Солнечная Долина». Первые пассажиры уже воспользовались услугой — поезд отправился к пункту назначения утром 29 ноября, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«Сезон для любителей горных лыж и сноубордов официально стартовал. А наш мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК „Солнечная Долина“ сегодня встретил своих первых пассажиров», — пишет пресс-служба ЮУЖД в telegram-канале.
Маршрут будет работать по выходным и праздничным дням до 15 марта 2026 года. Он включает проезд на поезде до Миасса и на автобусе до ГЛК. В стоимость пакета услуг входят ски-пассы, прокат оборудования или карта гостя. Время в пути составит 1 час 50 минут.
Поезд из Челябинска отправляется в 8:45 от пригородного железнодорожного вокзала и прибывает на ГЛК «Солнечная Долина» в 10:35. Обратный трансфер стартует в 16:20, а прибытие в Челябинск запланировано на 18:35. Вагоны электропоезда оснащены местами для хранения горнолыжного оборудования. Билеты можно приобрести в кассах пригородного ж/д вокзала Челябинска (ул. Железнодорожная, 7).
Как ранее писало URA.RU, стоимость пакета услуг «Проезд + автобус + ски-пасс» для взрослого составляет 2 650 рублей, а пакета «Поезд + автобус + ски-пасс + прокат» — 3 050 рублей. Школьники и студенты могут воспользоваться скидками.
