Тысячи иностранцев из недружественных стран просят убежище в России

В России за девять месяцев 2025 года временное убежище попросили более двух тысяч иностранцев из недружественных стран, большинство из них — граждане Украины. Такие данные приводят журналисты на основе анализа статистических материалов. Всего за девять месяцев 2025 года в РФ попросили убежище 6 640 иностранцев.

«Граждане 24 недружественных стран просили убежище в России в 2025 году, большинство — украинцы», — сообщил ТАСС. Отмечается, что с января по сентябрь 2025 года заявления о предоставлении временного убежища в России подали 2 762 иностранца из 24 недружественных стран. Больше всего заявлений поступило от граждан Украины — 2 527.

В числе других стран — Германия (93 заявления), Латвия (36 заявлений). В первой десятке также представители Литвы, США, Эстонии, Канады, Венгрии, Италии, Польши.

В 2025 году появились заявления от граждан Венгрии, Македонии, Швейцарии, Испании, которых не было в 2024-м. В то же время не поступило заявлений от граждан Дании, Кореи, Новой Зеландии, Румынии и Чехии. Всего за девять месяцев 2025 года в РФ попросили убежище 6 640 иностранцев.