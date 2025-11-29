В Нижнем Тагиле ищут бесследно пропавших брата и сестру

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропали брат и сестра. 28 ноября 2025 года 9-летняя Лиза и 11-летний Никита ушли гулять в 16:00 и не вернулись домой. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

«С 28 ноября 2025 года местонахождение детей неизвестно. Приметы Лизы: рост 125 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые. Одежда: коричневый пуховик, черные штаны, серая шапка. На Никите были черные вещи: пуховик, штаны, шапка и ботинки», — говорится в ориентировке, опубликованной в telegram-канале волонтеров.

Всю ночь детей искали волонтеры «Лиза Алерт» и полицейские, но безрезультатно. Граждан призывают оказать помощь в поиске детей. Если вы знаете, где могут быть Лиза и Никита, или видели их, позвоните по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или в полицию по номеру 112.