Происшествия

В Нижнем Тагиле ищут бесследно пропавших брата и сестру

В Нижнем Тагиле пропали 9-летняя девочка и ее 11-летний брат
29 ноября 2025 в 10:01
Пропавших ищут волонтеры

Пропавших ищут волонтеры

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропали брат и сестра. 28 ноября 2025 года 9-летняя Лиза и 11-летний Никита ушли гулять в 16:00 и не вернулись домой. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

«С 28 ноября 2025 года местонахождение детей неизвестно. Приметы Лизы: рост 125 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые. Одежда: коричневый пуховик, черные штаны, серая шапка. На Никите были черные вещи: пуховик, штаны, шапка и ботинки», — говорится в ориентировке, опубликованной в telegram-канале волонтеров.

Всю ночь детей искали волонтеры «Лиза Алерт» и полицейские, но безрезультатно. Граждан призывают оказать помощь в поиске детей. Если вы знаете, где могут быть Лиза и Никита, или видели их, позвоните по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или в полицию по номеру 112.

Ориентировка на брата и сестру

Фото: telegram-канал ЛизаАлерт Свердловской области

