В Курган и Шадринск придут тепло и дожди в начале зимы. Скрин

29 ноября 2025 в 11:05
Потеплеет в Кургане и Шадринске в ближайшие дни

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане и Шадринске в ближайшие десять дней ожидается переменчивая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. В начале следующей недели потеплеет до +4 градусов, а к концу похолодает. Об этом говорится в прогнозе.

«В понедельник в городах прогнозируется до +4 градусов тепла, возможны осадки. Первого и второго декабря будет около +1 градуса, местами снег с дождем. Ветер до 7 метров в секунду», — сообщается на сайте Gismeteo.

К 8 декабря в регионе похолодает до -8, -9 градусов. В целом для начала декабря сохранится теплая погода.

Погода в Кургане на 10 дней

Фото: сайт Gismeteo

