Природа

Погода

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Вильфанд: москвичей ждет теплое окончание недели
29 ноября 2025 в 10:44
Погода в Москве будет теплой

Погода в Москве будет теплой

Фото: Роман Наумов © URA.RU

На выходных в Москве ожидается теплая и солнечная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ночные температуры в столице будут около нуля, а дневные достигнут 2–4 градусов.

«Ночные температуры ожидаются по области от минус трех до плюс двух, в столице — около нуля, а дневные — от 2-4 градусов», — заявил Вильфанд РИА Новости. По его словам, на юге области температура может подняться до 5–6 градусов, а в воскресенье — до шести градусов. Синоптик сообщил, что в ближайшие два дня не будет осадков и ветра — погода будет штилевой.

В 13 регионах России в ближайшие дни ожидаются резкое похолодание, гололед и метели. Как сообщил Вильфанд, ухудшение погоды затронет Сибирь и Дальний Восток. В Новосибирской, Кемеровской и Томской областях прогнозируется сильная гололедица, в Республике Алтай — метели при ветре до 20 м/с. В Красноярском крае и Хакасии ожидаются сильный снег и похолодание на 10-15 градусов. В Приморье — снегопады с ураганным ветром, на Курилах — ураганы и осадки со снегом.

