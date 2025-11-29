В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Погода в Москве будет теплой Фото: Роман Наумов © URA.RU

На выходных в Москве ожидается теплая и солнечная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ночные температуры в столице будут около нуля, а дневные достигнут 2–4 градусов.

«Ночные температуры ожидаются по области от минус трех до плюс двух, в столице — около нуля, а дневные — от 2-4 градусов», — заявил Вильфанд РИА Новости. По его словам, на юге области температура может подняться до 5–6 градусов, а в воскресенье — до шести градусов. Синоптик сообщил, что в ближайшие два дня не будет осадков и ветра — погода будет штилевой.