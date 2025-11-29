Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Пенсионер за рулем «семерки» устроил тройное ДТП на челябинской трассе и погиб.

В Челябинской области погиб водитель ВАЗа в столкновении с тремя авто
29 ноября 2025 в 10:08
Авария произошла рано утром 29 ноября

Авария произошла рано утром 29 ноября

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе в Еткульском районе Челябинской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В нем погиб водитель отечественного ВАЗа, рассказали URA.RU в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«29 ноября 2025 года в 07:50 на 29-м км автодороги Челябинск — Октябрьское водитель 1950 г.р., управляя автомобилем „ВАЗ-21074“, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с тремя автомобилями», — рассказали в ведомстве.

«Семерка» по касательной задела «Шкоду Октавию» и «Ладу Весту». Далее последовало лобовое столкновение с «Опелем Астра». В результате водитель ВАЗа погиб на месте. 

В Госавтоинспекции уточнили, что на участке трассы, где произошло ДТП, обгон разрешен. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Водитель «семерки» погиб на месте происшествия

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области

