Губернатор Волгоградской области рассказал об атаке на регион

В Волгоградской области была отражена террористическая атака беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В результате атаки есть повреждения зданий и один пострадавший, который не нуждается в госпитализации.

«Сегодня утром силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена террористическая атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области на объекты гражданской инфраструктуры», — заявил губернатор. Его слова передает официальный telegram-канал администрации Волгоградской области.

По его словам, поврежден склад стройматериалов на улице Маршала Еременко, 47Б, а также жилые дома по нескольким адресам: улица Невская, 12; улица Муромская, 12; проспект Металлургов, 29. В жилом доме по адресу улица Желудева, 11А повреждено остекление на 1–2 этажах. В домах зафиксированы локальные возгорания, которые ликвидируют пожарные службы.

Губернатор поручил оперативным службам и муниципальным образованиям уточнить масштабы повреждений и ликвидировать последствия атаки. Также будет проведена подготовка пунктов временного размещения.