Губернатор Волгоградской области рассказал об атаке на регион
ВСУ атаковали Волгоградскую область при помощи БПЛА
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Волгоградской области была отражена террористическая атака беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В результате атаки есть повреждения зданий и один пострадавший, который не нуждается в госпитализации.
«Сегодня утром силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена террористическая атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области на объекты гражданской инфраструктуры», — заявил губернатор. Его слова передает официальный telegram-канал администрации Волгоградской области.
По его словам, поврежден склад стройматериалов на улице Маршала Еременко, 47Б, а также жилые дома по нескольким адресам: улица Невская, 12; улица Муромская, 12; проспект Металлургов, 29. В жилом доме по адресу улица Желудева, 11А повреждено остекление на 1–2 этажах. В домах зафиксированы локальные возгорания, которые ликвидируют пожарные службы.
Губернатор поручил оперативным службам и муниципальным образованиям уточнить масштабы повреждений и ликвидировать последствия атаки. Также будет проведена подготовка пунктов временного размещения.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
