Из-за атак ВСУ в Волгоградской области пострадали два мирных жителя
29 ноября 2025 в 10:01
В Волгоградской области в результате ночной атаки пострадали два мирных жителя. А также поврежден склад стройматериалов. Об этом сообщает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
