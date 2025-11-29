После ремонта в Кургане досрочно открыли участок улицы Гоголя
Дорогу в Кургане открыли для движения
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане после ремонта сетей водопровода открыли для движения участок дороги на улице Гоголя. Устранение аварии завершили раньше срока. Об этом рассказали в компании «Водный Союз».
«После ремонта водопровода участок улицы Гоголя открыт для движения. Изначально работы планировалось проводить до 7 декабря», — сообщает компания в своем telegram-канале.
Участок улицы Гоголя в Кургане был закрыт для движения с 24 ноября из-за аварии на водопроводе. Работы по устранению неполадки на сетях диаметром 300 мм планировалось завершить к 7 декабря, однако бригады «Водного Союза» справились раньше срока, и движение по улице восстановлено.
