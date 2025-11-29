Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

После ремонта в Кургане досрочно открыли участок улицы Гоголя

29 ноября 2025 в 10:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дорогу в Кургане открыли для движения

Дорогу в Кургане открыли для движения

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане после ремонта сетей водопровода открыли для движения участок дороги на улице Гоголя. Устранение аварии завершили раньше срока. Об этом рассказали в компании «Водный Союз».

«После ремонта водопровода участок улицы Гоголя открыт для движения. Изначально работы планировалось проводить до 7 декабря», — сообщает компания в своем telegram-канале.

Участок улицы Гоголя в Кургане был закрыт для движения с 24 ноября из-за аварии на водопроводе. Работы по устранению неполадки на сетях диаметром 300 мм планировалось завершить к 7 декабря, однако бригады «Водного Союза» справились раньше срока, и движение по улице восстановлено.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал