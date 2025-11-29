Челябинск вошел в топ городов для осеннего отдыха россиян

Побывавшие в Челябинске туристы предпочитают вернуться в этот город вновь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск вошел в топ городов, которые российские туристы чаще всего выбирают для повторного отдыха осенью. Информация об этом содержится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

«Многие по несколько раз отдыхают в Екатеринбурге (10,5%), Хабаровске (10,3%) и Ставрополе (10,2%). В топ-10 также вошел Челябинск: 9,6% от всех повторных заказов», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании.

На первом месте среди российских городов, куда возвращаются путешественники, — Москва. Доля повторных бронирований, приходящаяся на столицу, составляет 13,4%. В рейтинге также представлены следующие города: Уфа (9,5%), Санкт-Петербург (9,4%), Иркутск (9,3%), Владивосток (9,1%), Сургут (9%) и Ростов-на-Дону (8,8%).

Продолжение после рекламы

Исследование показало, что в этом году средний чек за проживание в России несколько увеличился по сравнению с прошлой осенью. Он вырос с 15,2 тысячи рублей до 16 тысяч рублей.