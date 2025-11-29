«Зеленский выбрал себя»: украинская журналистка объяснила решение с отставкой Ермака

Зеленский выбирал между собой и Ермаком, пишет Politico Фото: Официальный сайт президента Украины

Отставка Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины — это отчаянная реакция на сложившуюся с невыносимым давлением на страну. Об этом заявила украинская журналистка и бывшая советница президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, на фоне коррупционного скандала Зеленскому пришлось сделать выбор.

«У Зеленского нет реальной замены, потому что он никогда не думал, что все зайдет так далеко. Но страсти накалились настолько, что выбор свелся к самому простому: он или Ермак. И Зеленский выбрал себя», — заявила журналистка. Ее слова передает Politico.

Мендель не исключила, что Ермак может сохранить свое влияние. Она отметила, что тот может «остаться теневым кукловодом».

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело операцию на раскрытие коррупционных схем в энергетической отрасли Украины. В рамках проводимых мероприятий сотрудники НАБУ осуществили обыски в жилище бизнесмена Тимура Миндича и отстраненного от должности министра юстиции Германа Галущенко. Кроме того, появилась информация о проведении обыска в доме Ермака.

Граждане Украины выступили с требованием отставки Зеленского. После стало известно о выдвижении обвинений против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

Ермак на фоне скандала подал в отставку. Как пишет «Национальная служба новостей» предъявлять обвинения ему после обысков не стали.