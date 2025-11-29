В Тюмени открыли движение по новой транспортной развязке

Открытие съездов обеспечит жителям ЖК «Ново‑Комарово» свободный выезд в сторону Тюмени и Кургана Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В Тюмени открыто движение по четырем новым съездам транспортной развязки на пересечении Червишевского тракта с обходом деревни Ожогина. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Как и сообщал в Прямой линии, открытие состоялось до конца ноября», — отметил Моор в своем telegram-канале. Открытие новых съездов позволит жителям ЖК «Ново‑Комарово» беспрепятственно выезжать в сторону Тюмени и Кургана.