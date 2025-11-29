Логотип РИА URA.RU
В Тюмени открыли движение по новой транспортной развязке

29 ноября 2025 в 10:26
Открытие съездов обеспечит жителям ЖК «Ново‑Комарово» свободный выезд в сторону Тюмени и Кургана

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В Тюмени открыто движение по четырем новым съездам транспортной развязки на пересечении Червишевского тракта с обходом деревни Ожогина. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Как и сообщал в Прямой линии, открытие состоялось до конца ноября», — отметил Моор в своем telegram-канале. Открытие новых съездов позволит жителям ЖК «Ново‑Комарово» беспрепятственно выезжать в сторону Тюмени и Кургана.

Также запущен разворотный съезд для водителей, движущихся по Червишевскому тракту из города и желающих вернуться обратно. Транспортная развязка включает в себя почти шесть километров дорог, семь съездов, путепровод и разворотную петлю. Этот масштабный объект является частью будущего Южного коридора.

