В Тюмени открыли движение по новой транспортной развязке
Открытие съездов обеспечит жителям ЖК «Ново‑Комарово» свободный выезд в сторону Тюмени и Кургана
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
В Тюмени открыто движение по четырем новым съездам транспортной развязки на пересечении Червишевского тракта с обходом деревни Ожогина. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Как и сообщал в Прямой линии, открытие состоялось до конца ноября», — отметил Моор в своем telegram-канале. Открытие новых съездов позволит жителям ЖК «Ново‑Комарово» беспрепятственно выезжать в сторону Тюмени и Кургана.
Также запущен разворотный съезд для водителей, движущихся по Червишевскому тракту из города и желающих вернуться обратно. Транспортная развязка включает в себя почти шесть километров дорог, семь съездов, путепровод и разворотную петлю. Этот масштабный объект является частью будущего Южного коридора.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!