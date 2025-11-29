Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В городе ХМАО временно отменили ежедневный автобус до окружной больницы

29 ноября 2025 в 10:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Автобус №8 курсирует по городу ежедневно с 6:30 до 20:40

Автобус №8 курсирует по городу ежедневно с 6:30 до 20:40

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) 29 ноября временно приостановлено движение автобуса от деревни Черемушки до окружной больницы. Об этом сообщили в администрации города.

«Информация предоставлена диспетчерской службой подрядной организации ООО „Русское“. 29 ноября в связи с временной нетрудоспособностью водителя на линии отсутствует автобус по маршруту № 8», — говорится в сообщении telegram-канала муниципалитета.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте прекратили работу два пригородных автобусных маршрута — № 69 (Лесной — магазин «Москва») и № 12 (Гидростроитель — Юность). Причина отмены рейсов — недостаточное количество пассажиров.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал