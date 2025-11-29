В городе ХМАО временно отменили ежедневный автобус до окружной больницы

Автобус №8 курсирует по городу ежедневно с 6:30 до 20:40 Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) 29 ноября временно приостановлено движение автобуса от деревни Черемушки до окружной больницы. Об этом сообщили в администрации города.

«Информация предоставлена диспетчерской службой подрядной организации ООО „Русское“. 29 ноября в связи с временной нетрудоспособностью водителя на линии отсутствует автобус по маршруту № 8», — говорится в сообщении telegram-канала муниципалитета.