Два крупных микрорайона Екатеринбурга остались без света
Устранить аварии должны в течение трех часов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Сразу два крупных микрорайона Екатеринбурга остались без электричества из-за аварии на сетях. Cвета нет на территории Эльмаша и ВИЗа.
«Два крупных микрорайона Екатеринбурга остались без света. Электричество пропало в домах на улицах Вали Котика, проспекте Космонавтов, Крауля, Большеконном переулке, Малом конном полуострове и на Зеленом острове», — сообщает издание 66.RU. Устранить аварии должны в течение трех часов.
Ранее без света оставался район Уралмаш из-за технологического нарушения в распределительной сети. Тогда электроснабжение восстановили в течение нескольких часов.
