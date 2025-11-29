Чиновники Трампа советовали Зеленскому уволить Ермака

Ермака в США не любили за плохое знание английского языка, сообщил Telegraph Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак вызывал недовольство у чиновников из администрации главы США Дональда Трампа из-за проблем со знанием английского языка. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

«Чиновники администрации Трампа посоветовали Зеленскому уволить его после знаменитой встречи в Белом доме — отчасти потому, что ему нужен был английский переводчик», — указано в тексте издания. Там также отметили, что отставка Ермака может сделать политическое положение Зеленского более уязвимым: весь негатив общественности может быть направлен непосредственно на президента, а не на его помощника.

По мнению The Telegraph, с уходом Ермака Зеленский лишится «политического амортизатора». Там уточили, что экс-глава президентского офиса ранее «впитывал большую часть презрения, брошенного на его администрацию».

Продолжение после рекламы

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) выявило крупную коррупционную схему в сфере энергетики. В рамках проведенных мероприятий были осуществлены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, отстраненного от должности министра юстиции Германа Галущенко. Позже к ним присоединился Ермак.