Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Чиновники Трампа советовали Зеленскому уволить Ермака

Telegraph: в США советовали Зеленскому уволить Ермака из-за незнания английского
29 ноября 2025 в 10:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ермака в США не любили за плохое знание английского языка, сообщил Telegraph

Ермака в США не любили за плохое знание английского языка, сообщил Telegraph

Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак вызывал недовольство у чиновников из администрации главы США Дональда Трампа из-за проблем со знанием английского языка. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

«Чиновники администрации Трампа посоветовали Зеленскому уволить его после знаменитой встречи в Белом доме — отчасти потому, что ему нужен был английский переводчик», — указано в тексте издания. Там также отметили, что отставка Ермака может сделать политическое положение Зеленского более уязвимым: весь негатив общественности может быть направлен непосредственно на президента, а не на его помощника.

По мнению The Telegraph, с уходом Ермака Зеленский лишится «политического амортизатора». Там уточили, что экс-глава президентского офиса ранее «впитывал большую часть презрения, брошенного на его администрацию».

Продолжение после рекламы

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) выявило крупную коррупционную схему в сфере энергетики. В рамках проведенных мероприятий были осуществлены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, отстраненного от должности министра юстиции Германа Галущенко. Позже к ним присоединился Ермак.

Граждане Украины выступили с требованием отставки Зеленского. На фоне этого Ермак подал заявление об отставке, передает «Национальная служба новостей». 

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал