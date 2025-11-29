Проверьте свой рейс: что происходит в российских аэропортах 29 ноября 2025

Множество авиарейсов задерживаются 29 ноября 2025 Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 29 ноября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в различных регионах страны. Причиной стали временные ограничения в нескольких аэропортах и глобальная проблема с самолетами Airbus A320, требующими экстренного обновления программного обеспечения. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.

Ограничения воздушного пространства и проблема с Airbus A320 29 ноября 2025

По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, утром 29 ноября были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах России. В 00:57 ограничения ввели в аэропорту Тамбова (Донское), в 05:50 — в аэропортах Волгограда и Краснодара (Пашковский). Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. К 07:28 аэропорт Тамбова снял ограничения и возобновил работу в штатном режиме.

Однако основной причиной массовых задержек стала глобальная проблема с самолетами Airbus A320. Авиакомпании по всему миру начали сообщать о задержках и отмене рейсов на фоне необходимости обновления программного обеспечения. Европейская авиастроительная корпорация Airbus объявила о необходимости срочной замены ПО на примерно шести тысячах самолетов A320 после технического анализа инцидента, произошедшего в октябре в США.

Продолжение после рекламы

Несмотря на снятие ограничений в некоторых аэропортах, их последствия в совокупности с проблемой обновления ПО продолжают влиять на расписание полетов по всей России. В московских аэропортах и региональных воздушных гаванях наблюдаются существенные задержки и отмены рейсов.

Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 29 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 29 ноября 2025

В аэропорту Внуково зафиксированы многочисленные задержки. Рейс UT 743 авиакомпании ЮТэйр в Гянджу задерживается на 1 час 45 минут до 08:30 вместо 06:45. Значительная задержка у рейса 6R 623 / 7R 6623 / R3 5623 авиакомпаний Алроса, РусЛайн и Якутия в Санкт-Петербург — вылет перенесен с 11:00 на 13:05 (задержка более 2 часов).

Среди прилетающих рейсов серьезные задержки наблюдаются по всем направлениям. Рейс UT 572 / B2 2272 из Красноярска совершит посадку в 10:09 вместо 08:15 (задержка почти 2 часа). Рейс 3F 321 из Еревана прибудет в 09:39 вместо 08:25. Рейс UT 352 / B2 2252 из Ханты-Мансийска задерживается на 21 минуту до 09:21.

Рейс HY 611 из Ташкента совершит посадку в 09:44 вместо 09:20. Критическая задержка у рейса UT 396 из Владикавказа — посадка в 12:04 вместо 09:20 (задержка почти 3 часа). Рейс 6R 597 / UT 4597 / 7R 6597 / R3 5597 из Мирного прибудет в 12:40 вместо 09:35.

Международные рейсы также сильно задерживаются: ZF 2902 из Пхукета совершит посадку в 17:16 вместо 14:55 (задержка более 2 часов), UT 744 из Гянджи прибудет в 17:00 вместо 15:45. Рейс 7R 178 из Сухума задерживается на 39 минут до 15:54. Рейс UT 374 / B2 2274 / 6R 4374 из Минеральных Вод совершит посадку в 18:40 вместо 17:50.

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 29 ноября 2025

В аэропорту Домодедово наблюдаются задержки на вылет и отмены рейсов. Рейс U6 2127 авиакомпании Уральские авиалинии в Карши задерживается на 40 минут до 11:10. Полностью отменен рейс YK 966 в Ош авиакомпании Avia Traffic Company. Рейс U6 153 в Минеральные Воды задерживается на 50 минут до 12:30. Критическая задержка у рейса U6 1803 в Хургаду — вылет перенесен с 12:35 на 20:45 (задержка более 8 часов).

Среди прилетающих рейсов многочисленные задержки. Рейс U6 388 из Омска совершит посадку в 08:16 вместо 07:15. Значительная задержка у рейса U6 2970 из Куляба — посадка в 10:42 вместо 08:15 (задержка 2,5 часа). Рейс S7 2616 из Томска прибудет в 09:29 вместо 09:10. Рейс GF 12 из Манамы задерживается на 1 час 5 минут до 10:30. Рейс U6 8254 из Душанбе совершит посадку в 10:12 вместо 09:30. Полностью отменен прилет из Оша (YK 965).

Продолжение после рекламы

Рейс U6 94 из Читы задерживается на 16 минут до 10:36. Рейс U6 2804 из Бишкека прибудет в 12:18 вместо 10:25. Критическая задержка у рейса U6 1888 из Шарм-эль-Шейха — посадка в 18:05 вместо 10:40 (задержка более 7 часов). Рейс U6 350 из Благовещенска совершит посадку в 13:07 вместо 12:15. Рейс S7 3022 из Иркутска задерживается на 53 минуты до 13:38.

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 29 ноября 2025

В аэропорту Шереметьево на утро 29 ноября наблюдаются масштабные задержки и отмены. Рейс SU 1256 Аэрофлота в Краснодар задерживается на 3 часа до 09:30 вместо 06:30. Рейс FV 6209 / SU 6209 в Екатеринбург задерживается на 2 часа 15 минут до 08:55.

Рейс DP 6807 авиакомпании Победа в Чебоксары переносится с 07:05 на 09:00. Рейс DP 6905 во Владикавказ задерживается на 1 час 10 минут до 08:45. Критическая задержка у рейса SU 1758 в Волгоград — вылет в 10:35 вместо 07:35 (задержка 3 часа).

Рейс DP 6841 в Казань задерживается на 2 часа 10 минут до 09:50. Полностью отменены два рейса DP 6835 в Калининград (08:00). Рейс SU 1778 в Волгоград задерживается на 3 часа до 11:00. Рейс SU 1276 в Казань переносится с 08:10 на 10:10.

Критическая задержка у рейса DP 6965 в Волгоград — вылет в 13:00 вместо 08:35 (задержка более 4 часов). Рейс DP 6941 в Сочи задерживается на 20 минут до 10:05. Рейс DP 6901 в Нальчик переносится с 10:40 на 12:20. Рейс DP 6923 в Махачкалу задерживается на 25 минут до 12:40.

Рейс EY 842 / GA 9131 в Абу-Даби задерживается на 1 час 40 минут до 14:15. Рейс UJ 612 в Шарм-эль-Шейх переносится с 14:05 на 16:20. Полностью отменен рейс UJ 612D в Трабзон.

Среди прилетающих рейсов масштабные задержки по всем направлениям. Рейс DP 6532 из Барнаула совершит посадку в 08:31 вместо 06:20 (задержка более 2 часов). Критическая задержка у рейса EY 841 / GA 9130 из Абу-Даби — посадка в 12:34 вместо 07:45 (задержка почти 5 часов).

Рейс SU 1383 из Ханты-Мансийска прибудет в 11:01 вместо 08:10. Рейс DP 6526 из Новосибирска задерживается на 1 час 13 минут до 09:38. Рейс DP 6548 из Красноярска совершит посадку в 10:55 вместо 09:15.

Критическая задержка у рейса SU 1173 из Астрахани — посадка в 15:57 вместо 09:15 (задержка почти 7 часов). Рейс SU 1777 из Минеральных Вод прибудет в 11:37 вместо 09:50. Рейс YC 131 из Салехарда задерживается на 18 минут до 10:28.

Продолжение после рекламы

Рейс DP 6808 из Чебоксар совершит посадку в 11:51 вместо 10:15. Рейс SU 1443 из Иркутска задерживается на 52 минуты до 12:02. Рейсы из Алматы (SU 1943, посадка в 12:07) и Казани (DP 6842, посадка в 12:11) задерживаются на 20-25 минут.

Критическая задержка у рейса SU 1759 из Волгограда — посадка в 15:22 вместо 12:30 (задержка почти 3 часа). Рейс SU 1277 из Казани прибудет в 14:27 вместо 12:35. Рейс FV 6210 / SU 6210 из Екатеринбурга совершит посадку в 14:55 вместо 12:55. Рейс UJ 611 из Шарм-эль-Шейха задерживается на 2 часа 25 минут до 15:20.

Критические задержки у рейсов из Волгограда (SU 1779, посадка в 16:02 вместо 13:10), Петропавловска-Камчатского (SU 1731, посадка в 16:14 вместо 13:15) и Саньи (SU 225, посадка в 15:36 вместо 13:20). Рейс DP 6966 из Волгограда прибудет в 16:56 вместо 13:25.

Рейс FV 6256 / SU 6256 из Благовещенска совершит посадку в 14:28 вместо 13:35. Рейс FV 6290 / SU 6290 из Магадана задерживается на 16 минут до 14:16. Полностью отменен прилет DP 6836 из Калининграда.

Рейс SU 5919 из Хабаровска прибудет в 16:12 вместо 14:15. Критическая задержка у рейса SU 1267 из Краснодара — посадка в 18:22 вместо 14:30 (задержка почти 4 часа). Рейс DP 6906 из Владикавказа задерживается на 22 минуты до 15:17.

Полностью отменен прилет UJ 611D из Трабзона. Критическая задержка у рейса SU 1257 из Краснодара — посадка в 18:37 вместо 15:45. Рейс SU 5813 из Петропавловска-Камчатского прибудет в 17:14 вместо 16:00.

Рейс SU 1019 из Калининграда совершит посадку в 18:09 вместо 17:35. Рейс DP 6902 из Нальчика задерживается на 1 час 13 минут до 18:58. Критическая задержка у рейса SU 1449 из Екатеринбурга — посадка в 21:57 вместо 18:35 (задержка более 3 часов). Рейс SU 2141 из Стамбула прибудет в 22:47 вместо 19:55.

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 29 ноября 2025

В аэропорту Пулково на утро 29 ноября наблюдаются задержки. Рейс N4 243 / B2 2113 авиакомпаний Nordwind и Белавиа в Казань задерживается на 25 минут до 09:00. Рейс U6 173 в Хабаровск значительно задерживается — вылет переносится с 12:10 на 13:10 (задержка 1 час). Среди прилетающих рейсов задержки у рейсов из Новосибирска (5N 572, посадка в 09:09 вместо 08:45) и Ургенча (HY 9637, посадка в 09:54 вместо 08:55). Рейс 5N 528 из Челябинска совершит посадку в 09:34 вместо 09:05.

Продолжение после рекламы

Рейс S7 6409 из Иркутска задерживается на 1 час 26 минут до 12:51. Критическая задержка у рейса 7R 242 из Нарьян-Мара — посадка в 18:30 вместо 12:45 (задержка почти 6 часов). Рейс SU 861 из Саньи прибудет в 14:03 вместо 13:30. Критическая задержка у рейса V0 3786 из Каракаса — посадка в 20:20 вместо 18:30 (задержка 1 час 50 минут).

Задержки и отмены авиарейсов в регионах России 29 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге 29 ноября 2025

В аэропорту Кольцово зафиксированы серьезные задержки. Рейс SU 2927 в Краснодар, который должен был вылететь в 07:35, задерживается до 11:05 (задержка более 3 часов). Рейс U6 623 в Санкт-Петербург задерживается на 1 час 10 минут до 11:15.

Рейс U6 174 в Санкт-Петербург переносится с 12:00 на 13:00. Рейс FV 6210 / SU 6210 в Москву задерживается на 2 часа до 14:15.

Среди прилетающих рейсов задержки по всем направлениям. Рейс U6 623 из Читы совершит посадку в 10:10 вместо 09:05. Рейс U6 174 из Хабаровска прибудет в 11:05 вместо 09:55. Рейс U6 300 из Благовещенска задерживается на час до 11:00.

Критическая задержка у рейса U6 572 из Владивостока — посадка в 12:20 вместо 10:05 (задержка более 2 часов). Рейс WZ 1034 / B2 2034 из Самары совершит посадку в 12:05 вместо 11:05. Рейс FV 6209 / SU 6209 из Москвы прибудет в 13:00 вместо 11:20.

Рейс RT 453 из Казани задерживается на 1 час 35 минут до 14:30. Рейс U6 776 из Пекина совершит посадку в 15:15 вместо 14:40. Рейс WZ 1004 / B2 2024 из Томска прибудет в 15:30 вместо 14:45.

Рейс SU 837 из Нячанга задерживается на 30 минут до 18:20. Рейс U6 2958 из Душанбе совершит посадку в 22:55 вместо 22:15.

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 29 ноября 2025

В аэропорту Пашковский, где введены временные ограничения, зафиксированы масштабные задержки. Рейс SU 1267 в Москву задерживается на 4 часа до 14:35 вместо 10:35. Рейс SU 2926 в Екатеринбург переносится с 10:45 на 14:15.

Рейс A4 3051 в Анталью задерживается на час до 12:30. Рейс SU 1257 в Москву значительно задерживается — с 11:50 до 14:50 (задержка 3 часа). Рейс SU 656 в Стамбул переносится с 12:00 на 15:00. Рейс SU 614 в Ереван задерживается на 2 часа до 14:20.

Среди прилетающих рейсов значительная задержка у рейса SU 2859 из Красноярска — посадка в 11:04 вместо 09:15. Рейс A4 3052 из Антальи прибудет в 10:05 вместо 09:30.

Критические задержки у рейсов из Москвы: SU 1264 совершит посадку в 12:54 вместо 09:35 (задержка более 3 часов), SU 1256 прибудет в 13:14 вместо 10:25. Рейс SU 2927 из Екатеринбурга задерживается до 13:04 вместо 09:45.

Продолжение после рекламы

Рейс SU 657 из Стамбула совершит посадку в 13:04 вместо 10:00. Рейс A4 3088 из Дубая прибудет в 13:25 вместо 11:25. Рейс SU 917 из Шарм-эль-Шейха задерживается на 19 минут до 12:59.

Задержки авиарейсов в Новосибирске 29 ноября 2025

В аэропорту Толмачево рейс S7 5233 в Иркутск задерживается на 20 минут до 13:25. Среди прилетающих рейсов задержки у рейсов из Красноярска (S7 5306, посадка в 12:35 вместо 12:15) и Мирного (S7 5242, посадка в 13:21 вместо 13:00).

Задержки авиарейсов в Самаре 29 ноября 2025

В аэропорту Курумоч рейс WZ 1034 / B2 2034 в Екатеринбург задерживается на 1 час 5 минут до 09:30 вместо 08:25.

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 29 ноября 2025

В аэропорту Сочи полностью отменен рейс WZ 557 в Тбилиси. Рейс FV 6201 / SU 6201 в Казань значительно задерживается — с 10:35 до 12:45 (задержка более 2 часов). Рейс A4 5025 в Тель-Авив задерживается на час до 12:00.

Рейс FV 6560 / SU 6560 в Санкт-Петербург переносится с 12:25 на 13:30. Рейс FV 6876 / SU 6876 в Красноярск задерживается на 50 минут до 22:30.

Среди прилетающих рейсов полностью отменен рейс WZ 558 из Тбилиси. Критическая задержка у рейса FV 6642 / SU 6642 из Новосибирска — посадка в 11:55 вместо 09:15 (задержка 2 часа 40 минут).

Рейс EO 424 / N4 424 из Перми совершит посадку в 11:30 вместо 09:35. Рейс FV 6559 / SU 6559 из Санкт-Петербурга прибудет в 12:30 вместо 11:05. Рейс N4 484 из Томска задерживается на 17 минут до 11:27.