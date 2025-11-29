От шоу-бизнеса до большой политики: как менялись отношения Ермака и Зеленского

Ермак и Зеленский познакомились около 10 лет назад Фото: Официальный сайт президента Украины

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака стала серьезным ударом по Владимиру Зеленскому. По данным газеты Financial Times, его уход с должности еще больше ослабит позиции президента в этот переломный для Украины момент.

Ермак не просто был формальным советником — он фактически являлся «правой рукой» Зеленского, подменяя его во многих ключевых вопросах. За пять лет он сосредоточил в своих руках огромную власть: контролировал внешнюю политику, кадровые назначения и даже военные решения, став теневым руководителем страны.

Ермак познакомился с Зеленским еще десять лет назад. Будущий президент тогда работал генеральным продюсером на телеканале «Интер», а Ермак оказывал телеканалу юридические услуги. Подробнее о том, как менялись их отношения — в материале URA.RU.

Кто такой Ермак и что о нем известно

Андрей Ермак родился в Киеве в 1971 году. Его отец был киевлянином, а мать — из Ленинграда. Часть детства он провел без родителей, так как они работали в Афганистане в дипломатической службе.

Еще в молодости Ермак выучился на юриста и переводчика в институте международных отношений. Работать он начал со второго курса — устроился в юридическую фирму «Проксен». Позже Ермак создал «Международную юридическую компанию», которая работала с телеканалами, продюсерскими центрами и крупным бизнесом. У него были широкие связи в шоу-бизнесе, он сотрудничал с артистами и рок-группами.

Также Андрей Ермак основал медиа-группу Garnet International Media Group. Она участвовала в производстве фильмов, некоторые из которых получали финансирование из государственного бюджета. В политику Ермак пришел в 2006 году. В течение восьми лет он был помощником депутата Верховной рады Эльбруса Тедеева.

Андрей Ермак познакомился с Владимиром Зеленским примерно десять лет назад, когда они оба работали с телеканалом «Интер». Тогда Зеленский был генеральным продюсером, а юридическая фирма Ермака обеспечивала правовое сопровождение канала. Ермак говорит, что дружит с Зеленским давно и искренне, и это подтверждают совместные старые фотографии в социальных сетях. В 2019 году она стал его доверенным лицом на выборах.

Как Ермак пришел к власти

В начале политического пути Зеленского Ермак не играл значительной роли. После выборов в 2019 году ему досталась должность помощника главы государства. И у него даже не было четкого перечня обязанностей.

В 2019 году, в период предвыборной президентской кампании, Андрей Ермак стал членом избирательного штаба Владимира Зеленского — кандидата на пост президента Украины. После победы Зеленского на выборах в 2019 году, 21 мая того же года Ермак получил должность помощника президента Зеленского по вопросам внешней политики и международных отношений.

Он стал сопровождать президента Украины практически во всех зарубежных рабочих поездках и поездках по стране, выполняя роль неформального переговорщика, не имея при этом дипломатического опыта. Бывший участник команды Зеленского рассказал на условиях анонимности, что Ермак «очень демонстративно» показывал, что работает «только ради своего большого друга».

Юрист по образованию, бывший продюсер, давний соратник Владимира Зеленского, Ермак быстро освоился в должности. Журналисты отмечают, что отсутствие формальных обязанностей позволило ему выполнять только поручения лично Зеленского. Его первым крупным проектом стал обмен пленными в сентябре 2019 года, после которого Ермак стал публичной фигурой и фактически главным переговорщиком с Россией.

В 2020 году 11 февраля Зеленский назначил Ермака на пост главы офиса президента, который на Украине считается едва ли не вторым по важности. Ермак руководил дипломатией, лично подбирал чиновников для кабинета и принимал военные решения. Кроме того еще до начала полномасштабных боевых действий на Украине Ермак возглавлял украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе (ТГК), куда также входили представители России и ОБСЕ. Его влияние только усилилось. Постепенно он сосредоточил в своих руках почти всю внешнюю политику президента: санкции, международные договоренности, саммит мира, обмены пленными и многое другое.

Внутри страны Ермак следил, чтобы чиновники не выходили за рамки своей влияния. Он также активно участвовал в кадровых перестановках. По данным «Украинской правды», именно он способствовал отстранению первого замглавы офиса Сергея Трофимова и отдалению старого соратника Зеленского Сергея Шефира.

Журналисты отмечают, что Ермак стоит за большинством кадровых решений на Украине. В руководстве страны шутят, что Зеленский лишь выбирает, куда назначить «людей Ермака». В частности, это можно отследить на примере выбора министров обороны: в 2020 году по инициативе Ермака на эту должность был назначен Андрей Таран. В 2021 году его сменил Алексей Резников, ранее работавший с Ермаком в ТКГ. После коррупционных скандалов, вспыхнувших в начале ноября на Украине, министром стал Рустем Умеров, с которым Ермак сблизился во время переговоров в Стамбуле.

Насколько влиятелен был Ермак

По данным западных СМИ, именно глава офиса президента был фактическим лидером государства. Некоторые оппозиционные украинские блогеры открыто писали, что Ермак — будущий глава страны, который якобы уже налаживает связи с США и другими партнерами для укрепления своих позиций.

Ермак и Зеленский были и до этого близки, но с началом СВО, отношения между ними стали еще теснее. Некоторые СМИ писали, что они якобы жили в одном бункере в офисе президента, спали в соседних комнатах и проводили вместе почти все время, работая над управлением страной в условиях боевых действий. Ермак стал «правой рукой» президента, «теневым канцлером», сосредоточив в своих руках огромную власть и контролируя доступ к Зеленскому. Президент Украины полностью доверял Ермаку, который взял на себя операционное управление и внешнеполитические переговоры.

По словам одного из экс-министров Украины, Ермак выстроил грамотную коммуникацию с Зеленским и стал самым влиятельным человеком в правительстве, устранив многих несогласных с ним чиновников. По версии журнала «Фокус» Андрей Ермак занимал 2-е место в рейтинге 100 самых влиятельных украинцев.

Обыски и отставка от должности

В рамках расследования коррупционного скандала в энергетическом секторе Украины 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в офисе главы администрации президента Андрея Ермака. По данным следствия, он может являться одним из участников коррупционной схемы, в результате которой было «отмыто» около 100 миллионов долларов.





В рамках расследования внимание привлечено к Тимуру Миндичу — бизнесмену и близкому другу Зеленского, которого нередко именуют «кошельком президента». В материалах следствия, а именно в аудиозаписях, Андрей Ермак фигурирует под прозвищем «Али-Баба». По мнению представителей украинской оппозиции, именно Ермак, а не Миндич, являлся главным вдохновителем противоправной деятельности группы.

В тот же день вечером Зеленский сообщил о решении уволить своего ближайшего помощника и анонсировал «перезагрузку офиса президента». В своем интервью New York Post Ермак сообщил, что намерен отправиться в зону боевых действий, подчеркнув при этом свою честность и порядочность, а также нежелание создавать трудности для главы государства.

После ухода Ермака встал вопрос, кто возглавит украинскую делегацию на ближайших переговорах. Зеленский заявил, что в предстоящих консультациях с США лично примет участие. В этот раз в украинскую делегацию войдут начальник Генштаба Андрей Гнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки.

Отношение Зеленского к Ермаку

﻿Четыре года назад в интервью телеканалу «1+1» Зеленский сказал, что в случае чего Ермак уйдет вместе с ним. «Он пришел со мной, он со мной уйдет», — отмечал президент Украины. Но в связи со сложившимися обстоятельствами, Зеленскому пришлось сделать выбор — снять Ермака с поста.

Эксперт Аркадий Дубнов считает, что отставка Андрея Ермака пойдет на пользу Зеленскому: избавившись от «чрезмерно влиятельного» соратника, президент получит возможность действовать самостоятельнее. Однако это решение также связано и с отсутствием у Зеленского альтернатив на фоне кризиса и давления.

Украинская журналистка и бывшая советница президента Владимира Зеленского Юлия Мендель тоже сказала, что у «Зеленского нет реальной замены, потому что он никогда не думал, что все зайдет так далеко. Но страсти накалились настолько, что выбор свелся к самому простому: он или Ермак. И Зеленский выбрал себя». Ее слова передает Politico. Однако Мендель не исключает, что Ермак может сохранить свое влияние.