Долина попадет в словари после скандала с продажей квартиры

Выражение «Эффект Долиной», которое получило широкое распространение в российском информационном пространстве в 2025 году, может быть включено в некоторые типы словарей. Об этом сообщила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена профессор Наталия Козловская.

«Появятся ли новые выражения в словарях? Да, но не в академических. <...> Конечно, „эффект Долиной“, „схема Долиной“, „бабушкина схема“ будут отражены на этом ресурсе, потому что в короткое время стали заметными явлениями нашей речи», — заявила Козловская ТАСС. По словам профессора, новые выражения могут появиться в особых типах изданий — неографических ежегодниках, выпуск которых возобновлен в Институте лингвистических исследований РАН, а также в цифровом неологическом ресурсе «Новое в русской лексике».

При этом она сомневается, что эти выражения попадут в академические и толковые словари. Козловская предположила, что они уйдут в прошлое вместе с медиаповодом, подобно другим некогда популярным фразам.

Профессор не смогла точно проанализировать этический аспект использования новых выражений. Однако она отметила, что порождены они коллективным языковым сознанием и используются для точного обозначения ситуаций.

Выражение «Эффект Долиной» появилось сравнительно недавно, но быстро стало популярным. Согласно данным сервиса Яндекс.Вордстат, который отслеживает статистику поисковых запросов, в июле и октябре 2025 года наблюдался значительный рост интереса к терминам «схема Долиной» и «эффект Долиной».

Термин «эффект Долиной» отписывает ситуацию, когда честные люди становятся жертвами продавцов, которые сами теряют деньги, но потом стараются вернуть свои квартиры. Теперь в России большинство граждан склоняются к рынку новостроек, где риски столкнуться с мошенниками заметно снижены, рассказал URA.RU руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

В 2024 году стало известно, что певица Лариса Долина продала свою квартиру в московском районе Хамовники. В социальных сетях она заявила, что стала жертвой обмана со стороны украинских мошенников.

По ее словам, злоумышленники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, убедили ее перевести свои сбережения на так называемый безопасный счет для защиты от возможных противоправных действий. В результате певица перевела деньги на счет, который фактически контролировался мошенниками, и продала квартиру добросовестному покупателю Полине Лурье.

Позднее Долина обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском о признании сделки недействительной и восстановлении ее прав на недвижимость. В ответ Лурье подала встречный иск с требованием о выселении певицы.