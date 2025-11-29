На месте трагедии работают силовики Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге на Широкой речке мужчине внезапно стало плохо на улице, он скончался. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Мужчине на вид 25 лет. Он шел по улице, несколько раз упал. Каждый раз вставал, но потом упал и замер. Тело накрыли тканью», — сказал собеседник агентства.

На место происшествия прибыли силовики. Они разбираются в причинах случившегося. По предварительным данным, криминала в смерти нет. Комментариев от силовиков нет.

