В Салехарде ко Дню матери женщинам подарили дни бесплатного проезда в автобусах
Каждая женщина получила открытку и право на бесплатный проезд до 30 ноября включительно
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В преддверии Дня матери Автотранспортное предприятие (АТП) Салехарда провело акцию, в рамках которой женщинам-пассажиркам городских автобусов вручили праздничные открытки и предоставили право на бесплатный проезд в течение трех дней. Об этом сообщили в администрации города.
«В знак внимания и благодарности к мамам сотрудники АТП поздравили женщин прямо в городских автобусах», — говорится в telegram-канале мэрии. Открытки с поздравлениями получили около ста пассажирок.
Акция проходила 27 ноября. Помимо праздничной открытки, каждая мама получила приятный бонус — возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом до 30 ноября включительно.
