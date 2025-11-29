Госавтоинспекция устанавливает причины аварии с автобусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авария с автобусом, перевозившим детскую футбольную команду, произошла на трассе в Челябинской области. Шестерым детям понадобилась помощь медиков, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«Сегодня на 181-м километре автодороги „Южноуральск — Магнитогорск“ в Агаповском районе произошло ДТП с автобусом „Ютонг“. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. Автобус перевозил детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования», — уточнили в ведомстве.

В момент инцидента в автобусе ехали 37 человек. Обошлось без жертв. В настоящее время шесть детей проходят медицинское обследование в машинах скорой помощи, информация об их состоянии пока уточняется. На месте ДТП находятся сотрудники ГАИ, кроме того, туда направляются представители руководства Госавтоинспекции.

Это не первый случай ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, в Челябинской области в последнее время. Ранее на трассе М-5 «Урал» произошло столкновение автобуса с автовозом, в котором находился 51 ребенок. Прокуратура Миасса организовала проверку для оценки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при организованной перевозке детей.