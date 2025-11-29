В ГД напомнили, какие законы вступят в силу в декабре

В декабре в России начнут действовать новые условия въезда в РФ для мигрантов, напомнил Володин Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В декабре в России вступят в силу несколько новых законов, которые затронут миграционную политику, уголовную ответственность за некоторые виды преступлений и поддержку некоммерческих организаций. Об этом напомнил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Законы и другие изменения, вступающие в силу в декабре: Совершенствование миграционной политики; Ответственность за совершение преступлений против страны ужесточена (закон вступил в силу 17 ноября); Некоммерческие организации, работающие с ветеранами СВО, будут получать господдержку», — сообщил Володин. О выходящих в декабре законах он напомнил в соцсети МАХ.

Среди ключевых изменений — расширение практики сбора биометрических данных у мигрантов во всех пунктах пропуска через государственную границу, где есть техническая возможность. Также изменены условия получения медицинского полиса: теперь иностранцы смогут воспользоваться бесплатной медицинской помощью в России только после пяти лет легальной работы на территории страны

Кроме того, ужесточена ответственность за преступления против страны. За склонение детей к террористической или диверсионной деятельности теперь предусмотрено пожизненное лишение свободы, отменены сроки давности по таким преступлениям, а уголовная ответственность за их умышленное совершение наступит с 14 лет.

Также в декабре некоммерческие организации, которые работают с ветеранами СВО, начнут получать государственную поддержку. В Госдуме подчеркнули, что цель таких мер — обеспечить ветеранам и их семьям необходимую помощь и поддержать тех, кто оказывает им содействие.

Начиная с декабря, перечень жизненных обстоятельств, при возникновении которых граждане смогут получать через портал «Госуслуги» информацию о доступных мерах поддержки, будет расширен. В частности, в список добавят такие события, как потеря работы и достижение предпенсионного возраста.

Кроме того, претерпит изменения механизм государственного надзора в сфере использования атомной энергетики. В закон об использовании атомной энергии будет добавлена глава, посвященная государственному надзору. В ней будут детально описаны формы и процедуры проведения проверок, закреплен принцип постоянного государственного контроля, а также перечислены мероприятия, осуществляемые в рамках такого надзора.