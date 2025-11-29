ВС РФ сбили пять БПЛА за час над Волгоградской областью
29 ноября 2025 в 11:20
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские войска уничтожили еще пять украинских беспилотников над Волгоградской областью в период с 7:00 до 8:00 мск. Об этом сообщает Минобороны.
