Спокойные деньки: какой силы будет магнитная буря 30 ноября 2025

Геомагнитная обстановка на планете остается в пределах нормы. По данным Лаборатории солнечной астрономии, на 29 ноября 2025 года магнитное поле Земли находится в спокойном состоянии. Однако на Солнце за последние сутки зафиксирована повышенная активность — специалисты зарегистрировали четыре мощных вспышки. Что ждет россиян 30 ноября и стоит ли опасаться геомагнитных возмущений — подробнее в материале URA.RU.

Солнечная активность в конце ноября 2025 года

Последняя неделя ноября отмечена заметным всплеском солнечной активности. Наблюдения показывают, что светило находится в активной фазе, демонстрируя серию энергетических выбросов различной интенсивности. Специалисты фиксируют события на поверхности звезды, которые могут оказывать влияние на околоземное космическое пространство.

Утро 29 ноября принесло особенно насыщенную картину солнечных проявлений. В период с ночи на утро астрономы зарегистрировали четыре значительных вспышки класса C и выше, исходящих из активной области под номером 4294. Наиболее мощное событие произошло в 01:22 по московскому времени — вспышка класса M5.9, которая достигла максимума через одиннадцать минут после начала и завершилась к 01:24. Это наиболее интенсивное проявление солнечной активности за прошедшие сутки.

В последующие часы активная область продолжила генерировать энергетические выбросы. В 02:52 началась вспышка класса M1.6, достигшая пика в 03:02 и закончившаяся к 03:07. Через полтора часа, в 04:40, зафиксировано событие класса C9.0, максимум которого пришелся на 04:45. Завершающая вспышка произошла утром в 07:14 и достигла уровня M1.5, с пиковой фазой в 07:20 — именно она стала последней на момент обновления данных.

Индекс солнечной активности по данным за двое суток показывает текущее значение на уровне выше среднего при максимально возможном показателе 10.0. Дополнительные показатели космической погоды включают индекс F10.7, составивший 135 единиц, что свидетельствует об умеренной солнечной активности. Индекс AP находится на отметке 21, что также подтверждает относительно стабильную геомагнитную обстановку.

За последние трое суток геомагнитный индекс Kp для средних широт, включая Москву, демонстрировал колебания в пределах нормальных значений. Анализ данных с 27 по 29 ноября показывает, что магнитосфера планеты справлялась с воздействием солнечного ветра без критических возмущений. Максимальные значения не превышали безопасных пороговых показателей для метеочувствительных людей.

Прогноз магнитной бури на 30 ноября 2025 года

Несмотря на активность Солнца, прогноз геомагнитной обстановки на 30 ноября остается благоприятным. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН прогнозируют спокойное состояние магнитного поля Земли с показателем Kp = 3.67 на ближайшие двадцать четыре часа. Это значение находится в пределах нормы и не представляет угрозы для самочувствия людей.

Согласно расчетам вероятности геомагнитных событий на трое суток вперед, 30 ноября характеризуется минимальными рисками магнитных бурь. Вероятность возникновения полноценной магнитной бури составляет всего семь процентов — это крайне низкий показатель. При этом вероятность незначительных геомагнитных возмущений оценивается в двадцать процентов, что также не критично. Наиболее вероятный сценарий — спокойная магнитосфера с показателем 73 процента.

Прогнозные значения дополнительных индексов космической погоды также указывают на стабильность. Индекс Ap на 30 ноября ожидается на уровне 8 единиц, что соответствует низкой геомагнитной активности. Индекс F10.7, отражающий радиоизлучение Солнца, прогнозируется на отметке 150 единиц — умеренное значение без резких скачков.

Исходя из месячного расписания магнитных бурь, составленного специалистами, период с 28 по 30 ноября классифицируется как спокойный с показателями 2-3 балла по десятибалльной шкале возмущения магнитосферы. Это означает, что магнитное поле Земли находится в стабильном состоянии, и влияние космической погоды на организм человека будет минимальным.

Для жителей крупных городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград и Хабаровск, прогноз остается единым — 30 ноября ожидается спокойная магнитосфера без признаков повышенной геомагнитной активности. Метеозависимым гражданам можно не беспокоиться о возможном ухудшении самочувствия, связанного с космической погодой.

Что такое магнитные бури и как они влияют на человека

Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, вызванные воздействием солнечного ветра и корональных выбросов массы. Когда на Солнце происходят мощные вспышки, заряженные частицы устремляются в космическое пространство и достигают нашей планеты примерно через двое-трое суток. Взаимодействуя с магнитосферой Земли, эти частицы вызывают колебания геомагнитного поля различной интенсивности.

Степень возмущения магнитосферы измеряется планетарным индексом Kp, который варьируется от 0 до 9 баллов. Значения от 0 до 3 считаются нормой и означают спокойное состояние. Показатели 4 балла указывают на возбужденную магнитосферу, но еще не являются полноценной бурей. Начиная с 5 баллов, специалисты говорят о слабой магнитной буре, при 6-7 баллах — об умеренной, а при 8-9 баллах — о сильной геомагнитной буре, способной оказывать существенное воздействие на технику и организм человека.

Влияние магнитных бурь на здоровье людей изучается уже несколько десятилетий. Наиболее чувствительными к геомагнитным возмущениям оказываются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертоники и гипотоники, а также те, кто страдает от метеозависимости. Во время магнитных бурь многие отмечают головные боли, слабость, снижение работоспособности, нарушения сна, перепады артериального давления и обострение хронических заболеваний.

Как снизить влияние магнитных бурь на организм

Несмотря на то, что 30 ноября магнитная буря не ожидается, метеозависимым людям полезно знать способы защиты от геомагнитных возмущений. Профилактические меры помогут поддержать хорошее самочувствие в периоды повышенной солнечной активности, которые неизбежно наступят в будущем.

В первую очередь специалисты рекомендуют контролировать уровень артериального давления, особенно тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Регулярное измерение показателей позволит вовремя заметить отклонения и принять необходимые меры. Людям с хроническими заболеваниями следует иметь под рукой назначенные врачом препараты и не пропускать их прием.

Достаточное потребление чистой воды играет важную роль в поддержании нормального самочувствия. Обезвоживание усиливает негативные эффекты магнитных бурь, поэтому рекомендуется выпивать не менее полутора-двух литров жидкости в течение дня. При этом стоит ограничить употребление кофе, крепкого чая и энергетических напитков, которые дополнительно нагружают сердечно-сосудистую систему.