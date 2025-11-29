Логотип РИА URA.RU
Фермерские продукты и развлекательная программа: тюменские ярмарки открылись на трех площадках

В Тюмени 29 ноября на трех городских площадках открылись фермерские ярмарки
29 ноября 2025 в 11:48
Ярмарки расположены по адресам: улица Ставропольская (у сквера Временный), улица Льва Толстого, 31 и проспект Солнечный, 11.

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сегодня, 29 ноября, в Тюмени стартовали традиционные продовольственные ярмарки. Жители города могут приобрести продукцию местных фермеров и производителей на трех площадках, сообщили в администрации города.

«Сегодня на трех городских площадках проходят традиционные продовольственные ярмарки, где вы сможете приобрести продукцию местных производителей и фермеров: овощи, мясо, рыбу, молочные продукты, хлебобулочные изделия и многое другое. Также в продаже будут замороженные ягоды и фрукты, растительные масла, сухофрукты и изделия ручной работы», — говорится в сообщении telegram-канала мэрии.

Ярмарки расположены по адресам: улица Ставропольская (у сквера Временный), улица Льва Толстого, 31 и проспект Солнечный, 11. Помимо широкого выбора продуктов, посетителей ждут выступления творческих коллективов тюменских учреждений культуры.

