Прокурор проверит перевозчика после ДТП с юными футболистами из Магнитогорска

Прокуратура Агаповского района проводит проверку по факту ДТП с автобусом, который вез детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратурой Агаповского района организована проверка по факту ДТП с участием автобуса, перевозившим несовершеннолетних из Магнитогорска в Челябинск. В настоящее время несовершеннолетние осматриваются медиками», — говорится в сообщении прокуратуры.

Цель проверки — оценить, насколько перевозчик соблюдал законодательство о безопасности дорожного движения, установить причины и условия, которые привели к аварии. В рамках проверки также будут приняты меры для защиты прав пострадавших в ДТП.

