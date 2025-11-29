В Тюмени впервые за много месяцев подешевели квартиры

Снижение цены произошло не из-за реального дисконта Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени впервые за многие месяцы уменьшилась средняя стоимость готовой квартиры. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир».

«Тюмень, ноябрь 2025 года. Средняя стоимость готового лота на рынке новостроек составляет 7,71 миллиона рублей. Снижение отмечается на уровне 0,8%», — приводит данные анализа Единый ресурс застройщиков.

При этом отмечается еще один тренд, направленный в иную сторону. Средняя стоимость квадратного метра выросла на схожую величину — 0,7%. Эксперты поясняют, что эти тренды сосуществуют по простой причине: стоимость готовой квартиры снизилась не из-за реального дисконта, а из-за снижения средней площади лота.

«Средняя площадь лотов на экспозиции Тюмени сейчас составляет 51,6 квадратного метра. С начала года сократилась площадь всех типов лотов, в среднем на 6,4%. Больше всего — двухкомнатных лотов, почти на 7,6%, и однокомнатных лотов на 4,1%», — пояснили URA.RU эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Снижение же средней площади риэлторы связывают с вымыванием экспозиции. Частично это происходит из-за снятия квартир с продажи самим застройщиком. Однако и спрос на новостройки растет — причем, не только в Тюмени, но и по всей России.

«Можно говорить о сформировавшемся тренде, а не о кратковременной вспышке. Он поддерживается государственной политикой субсидирования и интересом банков к ипотечному кредитованию именно новостроек. Девелоперы, в свою очередь, подстраиваются под спрос: запускают новые проекты, расширяют линейку форматов и активно сотрудничают с банками по программам субсидированных ставок», — отметил в разговоре с журналистом агентства директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.