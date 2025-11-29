Стали известны детали сделки Макрона и Зеленского по поставке истребителей на Украину
Договор Парижа и Киева не предусматривает стопроцентной доставки Rafale на Украину, сообщают источники
Фото: Официальный сайт президента Украины
Сделка Парижа и Киева о поставках истребителей Rafale и систем ПВО —не полноценный договор купли-продажи. Об этом сообщил журналистам европейский дипломатический источник.
«В ходе визита [президента Украины] Зеленского было подписано несколько соглашений. Что касается самолетов Rafale, то речь идет о декларации о намерениях, а не о договоре купли-продажи», — сообщил источник РИА «Новости». Для заключения сделки Зеленский ездил в Елисейский дворец в Париже. Он принял участие во встрече так называемой «коалиции желающих»
Ранее глава Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали декларацию о десятилетнем военном сотрудничестве, включая поставку истребителей Rafale и систем ПВО. Западные аналитики с сомнением восприняли данное соглашение, пишет «Царьград».
Как пишет RT, в ЕС соглашению о покупке истребителей удивились. Европейские эксперты отметили отсутствие у Киева денег на оплату Rafale.
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров ранее отметил, что Зеленский не имел полномочий заключать сделку с Францией о покупке истребителей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение Франции и Украины о поставках истребителей и систем ПВО является виртуальной сделкой. Она отметила, что у Киева нет финансовой возможности оплатить закупку, а у Парижа — необходимого количества единиц техники.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.