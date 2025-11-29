Стали известны детали сделки Макрона и Зеленского по поставке истребителей на Украину

Договор Парижа и Киева не предусматривает стопроцентной доставки Rafale на Украину, сообщают источники Фото: Официальный сайт президента Украины

Сделка Парижа и Киева о поставках истребителей Rafale и систем ПВО —не полноценный договор купли-продажи. Об этом сообщил журналистам европейский дипломатический источник.

«В ходе визита [президента Украины] Зеленского было подписано несколько соглашений. Что касается самолетов Rafale, то речь идет о декларации о намерениях, а не о договоре купли-продажи», — сообщил источник РИА «Новости». Для заключения сделки Зеленский ездил в Елисейский дворец в Париже. Он принял участие во встрече так называемой «коалиции желающих»

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали декларацию о десятилетнем военном сотрудничестве, включая поставку истребителей Rafale и систем ПВО. Западные аналитики с сомнением восприняли данное соглашение, пишет «Царьград».

Как пишет RT, в ЕС соглашению о покупке истребителей удивились. Европейские эксперты отметили отсутствие у Киева денег на оплату Rafale.