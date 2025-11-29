В Кургане выставили на продажу бар на улице Пролетарской
В помещении в Кургане размещался бар
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
На улице Пролетарской в Кургане продается помещение, где находился бар «Высокий градус». Об этом говорится в объявлении.
«Продаем помещение на улице Пролетарской, 20. Имеется парковка на восемь автомобилей. Цена — 19 500 000 рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Циан».
Продавец уточняет, что помещение подходит для размещения банка, магазина, офиса или медцентра. Недалеко находится центральный городской рынок.
Ранее на улице Володарского в Кургане выставили на продажу здание, в котором можно разместить целый торговый центр. Элитную недвижимость продавец оценил в 180 млн рублей.
