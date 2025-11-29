Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Три человека получили травмы в ДТП на трассе в Пермском крае. Фото

29 ноября 2025 в 11:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Спасатели провели стабилизацию автомобилей

Спасатели провели стабилизацию автомобилей

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Три человека, включая двух мужчин и одну женщину, получили травмы в результате серьезного ДТП с участием двух легковых автомобилей в Пермском крае. Инцидент произошел 28 ноября на трассе Кунгур — Ашап, сообщила поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).

«Вечером 28 ноября на телефон Поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о ДТП на 13 км автодороги Кунгур — Ашап. В результате ДТП пострадали три человека (мужчины 1966 и 1993 года рождения и женщина 1986 года рождения)», — уточнили в сообществе «Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыла группа реагирования №4. Прибывшие спасатели обнаружили, что передняя часть отечественного автомобиля Lada Largus была сильно повреждена, а иномарка Honda после столкновения оказалась в кювете.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Одна из машин вылетела в кювет

Фото: Поисково — спасательная служба КМО

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал