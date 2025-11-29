Спасатели провели стабилизацию автомобилей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Три человека, включая двух мужчин и одну женщину, получили травмы в результате серьезного ДТП с участием двух легковых автомобилей в Пермском крае. Инцидент произошел 28 ноября на трассе Кунгур — Ашап, сообщила поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).

«Вечером 28 ноября на телефон Поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о ДТП на 13 км автодороги Кунгур — Ашап. В результате ДТП пострадали три человека (мужчины 1966 и 1993 года рождения и женщина 1986 года рождения)», — уточнили в сообществе «Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыла группа реагирования №4. Прибывшие спасатели обнаружили, что передняя часть отечественного автомобиля Lada Largus была сильно повреждена, а иномарка Honda после столкновения оказалась в кювете.

