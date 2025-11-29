ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Московской области
29 ноября 2025 в 11:46
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Московской области удалось предотвратить террористический акт на магистральном газопроводе, который планировался спецслужбами Киева. По подозрению в подготовке теракта задержан гражданин России, который был завербован украинскими спецслужбами. Об этом сообщает ФСБ.
