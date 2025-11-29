Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Стали известны подробности аварии с детской футбольной командой на челябинской трассе. Видео

После ДТП с автобусом и детьми на челябинской трассе СКР возбудил дело
29 ноября 2025 в 12:03
В результате аварии с автобусом пострадали трое

Фото: СУ СК Российской Федерации по Челябинской области

В Челябинской области после ДТП с автобусом, перевозившим детей, возбуждено уголовное дело. В результате аварии троих несовершеннолетних доставили в больницу, рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.

«По поручению и. о. руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области по данному факту в Правобережном межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщает СК России.

ДТП произошло 29 ноября на 181-м километре автодороги «Южноуральск — Магнитогорск» в Агаповском районе. Автобус перевозил детей на соревнования по футболу. В результате аварии трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, уточнили в следственном управлении. 

В настоящее время следователи истребовали документацию, касающуюся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, включая информацию о техническом состоянии транспортного средства перед выпуском на линию. Проводятся допросы водителя, очевидцев происшествия и представителей компании-перевозчика. Назначены необходимые экспертизы. Также будет дана правовая оценка действиям подрядной организации, ответственной за содержание участка трассы. Прокуратура также начала проверку.

