В результате аварии с автобусом пострадали трое Фото: СУ СК Российской Федерации по Челябинской области

В Челябинской области после ДТП с автобусом, перевозившим детей, возбуждено уголовное дело. В результате аварии троих несовершеннолетних доставили в больницу, рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.

«По поручению и. о. руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области по данному факту в Правобережном межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщает СК России.

ДТП произошло 29 ноября на 181-м километре автодороги «Южноуральск — Магнитогорск» в Агаповском районе. Автобус перевозил детей на соревнования по футболу. В результате аварии трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, уточнили в следственном управлении.

