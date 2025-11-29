В Подмосковье предотвратили теракт

ФСБ предотвратили подрыв газопровода в Московской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Серпуховском районе Московской области предотвращен теракт на магистральном газопроводе. Об этом сообщили в ФСБ. Задержан 56-летний гражданин РФ, который по заказу украинских спецслужб должен был установить и активировать самодельное взрывное устройство (СВУ).

«ФСБ предотвратила теракт на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Московской области. 56-летний гражданин РФ», — сообщили «Вести» со ссылкой на заявление ведомства. По данным ФСБ, россиянин был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году, когда находился в центре временного содержания иностранцев на Украине из-за нарушения миграционного законодательства. Он планировал пробурить грунт над газопроводом и установить там СВУ.

После вербовки его направили в Российскую Федерацию с заданием осуществить террористический акт. Далее планировалось, что он покинет страну и через третьи государства, вернется на Украину.

Задержанный планировал пробурить грунт над газопроводом и установить там СВУ. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств подготовки теракта и возможных пособников.