В Подмосковье предотвратили теракт
ФСБ предотвратили подрыв газопровода в Московской области
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Серпуховском районе Московской области предотвращен теракт на магистральном газопроводе. Об этом сообщили в ФСБ. Задержан 56-летний гражданин РФ, который по заказу украинских спецслужб должен был установить и активировать самодельное взрывное устройство (СВУ).
«ФСБ предотвратила теракт на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Московской области. 56-летний гражданин РФ», — сообщили «Вести» со ссылкой на заявление ведомства. По данным ФСБ, россиянин был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году, когда находился в центре временного содержания иностранцев на Украине из-за нарушения миграционного законодательства. Он планировал пробурить грунт над газопроводом и установить там СВУ.
После вербовки его направили в Российскую Федерацию с заданием осуществить террористический акт. Далее планировалось, что он покинет страну и через третьи государства, вернется на Украину.
Задержанный планировал пробурить грунт над газопроводом и установить там СВУ. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств подготовки теракта и возможных пособников.
Ранее ФСБ показала кадры ликвидации диверсантов на Алтае. Там планировали пустить под откос поезда в регионе.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Валерий29 ноября 2025 13:02Исторически они всегда предавали нас - помним войну со шведами.
- вежливые люди29 ноября 2025 12:47пора вести смерную казнь рф россии за теракты