В Подмосковье предотвратили теракт

ФСБ предотвратила теракт на магистральном газопроводе в Московской области
29 ноября 2025 в 12:01
29 ноября 2025 в 12:01
ФСБ предотвратили подрыв газопровода в Московской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Серпуховском районе Московской области предотвращен теракт на магистральном газопроводе. Об этом сообщили в ФСБ. Задержан 56-летний гражданин РФ, который по заказу украинских спецслужб должен был установить и активировать самодельное взрывное устройство (СВУ).

«ФСБ предотвратила теракт на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Московской области. 56-летний гражданин РФ», — сообщили «Вести» со ссылкой на заявление ведомства. По данным ФСБ, россиянин был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году, когда находился в центре временного содержания иностранцев на Украине из-за нарушения миграционного законодательства. Он планировал пробурить грунт над газопроводом и установить там СВУ.

После вербовки его направили в Российскую Федерацию с заданием осуществить террористический акт. Далее планировалось, что он покинет страну и через третьи государства, вернется на Украину.

Задержанный планировал пробурить грунт над газопроводом и установить там СВУ. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств подготовки теракта и возможных пособников.

Ранее ФСБ показала кадры ликвидации диверсантов на Алтае. Там планировали пустить под откос поезда в регионе.

Комментарии (2)
  • Валерий
    29 ноября 2025 13:02
    Исторически они всегда предавали нас - помним войну со шведами.
  • вежливые люди
    29 ноября 2025 12:47
    пора вести смерную казнь рф россии за теракты
