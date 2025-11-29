Губернатор ХМАО объявил о старте первого этапа Кубка России по биатлону

Кухарук записал обращение к жителям региона в своем telegram‑канале Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил о старте первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске. Соревнования проходят в центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.

«Сегодня мы принимаем первый этап Кубка России по биатлону. Представители не только разных регионов страны, но и Белоруссии сегодня участвуют в соревнованиях», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.