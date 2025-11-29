Мощная вспышка произошла на Солнце
На Солнце зафиксировали сразу несколько мощных вспышек
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Зафиксированы мощные вспышки на Солнце. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS). Первая произошла в 01:24 по Москве и классифицированная как M5.9.
«На Солнце зарегистрированы первые сильные вспышки нового всплеска активности <...>Активность Солнца, возобновившаяся накануне, вышла на уровень событий M, произведя сразу 3 вспышки данного класса», — сообщили представители лаборатории в своем telegram-канале. Три вспышки класса M были зарегистрированы примерно с часа ночи 29 ноября по московскому времени — первые с 16 ноября.
По данным XRAS, мощность первой и самой сильной вспышки составила 59% от порога высшего балла X. «Сам факт таких вспышек не является неожиданным; удивляться в данном случае можно лишь тому, что звезде потребовалось более 12 часов, чтобы выйти на этот уровень: ожидалось, что это произойдет еще вчера», — отмечают в лаборатории. Сейчас всплеск активности развивается по более мягкому сценарию, чем три недели назад, однако ситуация может измениться.
В лаборатории также сообщили, что пока на Солнце развиваются менее интенсивные процессы — главные активные центры, которые вызывали крупные вспышки и магнитные бури в прошлом, все еще находятся на обратной стороне звезды. Область 4274, которая считается «главной звездой сцены», пока не видна, но, судя по всему, она уже близко.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности излучения на пять классов — от минимального А до максимального Х. Вспышки класса М способны вызывать выбросы солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут провоцировать магнитные бури и влиять на работу энергосистем и спутниковой связи.
