Мощная вспышка произошла на Солнце

На Солнце зафиксировали сразу несколько мощных вспышек Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Зафиксированы мощные вспышки на Солнце. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS). Первая произошла в 01:24 по Москве и классифицированная как M5.9.

«На Солнце зарегистрированы первые сильные вспышки нового всплеска активности <...>Активность Солнца, возобновившаяся накануне, вышла на уровень событий M, произведя сразу 3 вспышки данного класса», — сообщили представители лаборатории в своем telegram-канале. Три вспышки класса M были зарегистрированы примерно с часа ночи 29 ноября по московскому времени — первые с 16 ноября.

По данным XRAS, мощность первой и самой сильной вспышки составила 59% от порога высшего балла X. «Сам факт таких вспышек не является неожиданным; удивляться в данном случае можно лишь тому, что звезде потребовалось более 12 часов, чтобы выйти на этот уровень: ожидалось, что это произойдет еще вчера», — отмечают в лаборатории. Сейчас всплеск активности развивается по более мягкому сценарию, чем три недели назад, однако ситуация может измениться.

Продолжение после рекламы

В лаборатории также сообщили, что пока на Солнце развиваются менее интенсивные процессы — главные активные центры, которые вызывали крупные вспышки и магнитные бури в прошлом, все еще находятся на обратной стороне звезды. Область 4274, которая считается «главной звездой сцены», пока не видна, но, судя по всему, она уже близко.