Общество

Медведчук: расследование НАБУ в окружении Зеленского «заказывали» американцы

29 ноября 2025 в 12:23
К расследованию НАБУ приложил руку Вашингтон, сообщил Медведчук

Фото: Илья Московец © URA.RU

Коррупционное расследование в окружении президента Владимира Зеленского «заказывали» американцы. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. 

«Это то, что заказывали американцы. И то, что американцы вместе с  <...> НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратурой в течение полутора лет исследовали финансовое окружение Зеленского и самого Зеленского», — отметил Медведчук, заявив, что в опубликованных НАБУ аудиозаписях по делу о коррупции есть записи разговора самого Зеленского. Его слова передает РИА «Новости».

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) выявило крупную коррупционную схему в сфере энергетики. В рамках проведенных мероприятий были осуществлены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, отстраненного от должности министра юстиции Германа Галущенко. Позже к ним присоединился Ермак.

Миндич выехал с Украины всего за пару часов с начала обысков и оглашения НАБУ о проведенном расследовании. Сейчас он объявлен в розыск. В интернете распространились фотографии интерьера элитной квартиры Миндича в Киеве. В числе опубликованных снимков оказались изображения ванной комнаты с золотым унитазом, передает RT.

НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики. 28 ноября НАБУ заявило о проведении обысков у главы офиса Зеленского Андрея Ермака, а уже вечером Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. 

На фоне скандала граждане Украины выступили с требованием отставки Зеленского. Ермак подал заявление об отставке и заявил, что отправляется на фронт, передает «Царьград».

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

