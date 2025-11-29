В полиции рассказали о поисках пропавших в Нижнем Тагиле брата и сестры
Всех, кто видел детей, просят сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Нижнем Тагиле ведутся поиски пропавших несовершеннолетних брата и сестры. Полиция работает над установлением местонахождения детей и проверяет места их возможного местонахождения, сообщили URA.RU в отделе полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское».
«В отделе полиции незамедлительно организовали поиски. С целью установления местонахождения пропавших школьников ориентированы сотрудники территориальных отделов полиции. Все дежурные наряды также ориентированы на розыск. Сотрудниками полиции установлен круг общения подростков, устанавливаются новые связи детей», — сообщили в полиции.
Полиция просит всех, кто видел подростков или знает об их местонахождении, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское». Обратиться также можно по телефону (3435) 47-71-02 или на линию 02.
Ранее стало известно, что брат и сестра пропали в Нижнем Тагиле 28 ноября 2025 года. В 16:00 9-летняя Лиза и 11-летний Никита ушли гулять, но так и не вернулись домой. К поискам подключился поисковый отряд «Лиза Алерт».
