В полиции рассказали о поисках пропавших в Нижнем Тагиле брата и сестры

В Нижнем Тагиле ведутся поиски пропавших несовершеннолетних брата и сестры. Полиция работает над установлением местонахождения детей и проверяет места их возможного местонахождения, сообщили URA.RU в отделе полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское».

«В отделе полиции незамедлительно организовали поиски. С целью установления местонахождения пропавших школьников ориентированы сотрудники территориальных отделов полиции. Все дежурные наряды также ориентированы на розыск. Сотрудниками полиции установлен круг общения подростков, устанавливаются новые связи детей», — сообщили в полиции.

Полиция просит всех, кто видел подростков или знает об их местонахождении, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское». Обратиться также можно по телефону (3435) 47-71-02 или на линию 02.

