Наркосбытчица устроила десятки тайников с синтетикой в челябинском городе
Общая масса изъятых наркотиков составила около 200 граммов
Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
В Троицке Челябинской области полицейские задержали жительницу Магнитогорска, подозреваемую в сбыте наркотиков. У нее изъяли 90 свертков с синтетическим наркотиком. Об этом сообщил telegram-канал ГУ МВД России по региону.
«Оперативники установили, что 24-летняя ранее не судимая уроженка Башкирии размещала свертки с синтетическими наркотиками на территории Троицка. Всего полицейскими из тайников было изъято 58 свертков. При задержании у подозреваемой при себе имелись еще 32 свертка», — рассказали в областном главке МВД.
По результатам экспертизы выяснилось, что в свертках находилось сильнодействующее синтетическое наркотическое средство общей массой около 200 граммов. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу.
Предварительно установлено, что женщина может быть причастна и к другим эпизодам противоправной деятельности на территории Челябинской области. Сейчас оперативники устанавливают все факты ее незаконной деятельности.
