Наркосбытчица устроила десятки тайников с синтетикой в челябинском городе

Общая масса изъятых наркотиков составила около 200 граммов Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Троицке Челябинской области полицейские задержали жительницу Магнитогорска, подозреваемую в сбыте наркотиков. У нее изъяли 90 свертков с синтетическим наркотиком. Об этом сообщил telegram-канал ГУ МВД России по региону.

«Оперативники установили, что 24-летняя ранее не судимая уроженка Башкирии размещала свертки с синтетическими наркотиками на территории Троицка. Всего полицейскими из тайников было изъято 58 свертков. При задержании у подозреваемой при себе имелись еще 32 свертка», — рассказали в областном главке МВД.

По результатам экспертизы выяснилось, что в свертках находилось сильнодействующее синтетическое наркотическое средство общей массой около 200 граммов. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу.

