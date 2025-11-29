Тени и идеологи: кто теперь входит в близкий круг Зеленского после отставки главы ОП

Зеленского ждет «конец» после отставки Ермака Фото: Официальный сайт президента Украины

В связи с уходом Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины Владимир Зеленский потерял своего ключевого советника в преддверии сложных переговоров с США. Об этом сообщила газета Politico. По ее данным, Ермак играл важную роль в правящей структуре Украины.

Накануне в доме Ермака прошли обыски в связи с расследованием коррупционного скандала, который вспыхнул в энергетическом секторе страны. После этого Зеленский отправил главу ОП в отставку, несмотря на то, что каких-либо обвинений Ермаку предъявлено не было. Подробнее о том, кто входит в близкий круг Зеленского — в материале URA.RU.

Кто входит в близкий круг Зеленского

После отставки Ермака близкое окружение Зеленского может существенно измениться. Как сообщает издание «Страна», на пост главы Офиса президента может быть назначена премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая является одной из ближайших соратниц Ермака.

Однако если она займет новую должность, то ее уход с поста премьер-министра приведет к отставке всего Кабинета министров. Тогда временно исполняющим обязанности главы правительства будет первый вице-премьер Михаил Федоров. Издание «Страна» пишет, что он — «главный выгодополучатель» в коррупционном скандале и у него были непростые отношения с Ермаком.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк, в свою очередь, считает, что на пост Ермака могут назначить министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) или Михаила Федорова.

По его словам, Зеленский доверяет Свириденко, Федорову и Шмыгалю. Однако если назначить на должность главы ОП Свириденко, то придется формировать новый состав правительства, а это непросто. Если же на место Ермака придет Шмыгаль, то нужно будет искать нового министра обороны. Железняк допускает, что эту должность может занять Федоров.





Близкий круг президента Украины Фото: инфографика URA.RU





Состав кабмина и Офиса президента Украины Фото: инфографика URA.RU

Какие отношения у них с Зеленским

Ермак — «теневой канцлер» президента

Газета Politico со ссылкой на источники сообщает, что отношения между Зеленским и Ермаком похожи на сотрудничество артиста и продюсера. По данным источника, на Украине многие считают, что Ермак в правящей дуополии выполняет роль «продюсера», а Зеленский — «исполнительской звезды».

Они познакомились в 2010 году на телеканале «Интер». Ермак говорил, что работал с «Интером» с 1999 года — тогда он представлял «Международную юридическую компанию» и оказывал телеканалу юридические услуги. До того как Зеленский стал президентом, оба политика были связаны с шоу-бизнесом. Издание «Украинская правда» писало, что в то время Андрей Ермак был малоизвестным юристом и кинопродюсером.

По данным западных СМИ, с началом конфликта Зеленский и Ермак стали еще ближе. Во время боевых действий они жили в одном бункере в Офисе президента: спали в соседних комнатах и почти все время проводили вместе, управляя страной. Ермак стал «правой рукой» президента и «теневым канцлером», получив большие полномочия и контролируя доступ к главе государства. Зеленский полностью доверял Ермаку, а тот занимался операционным управлением и внешнеполитическими переговорами.

Стефанчук — идеолог и парламентский соратник

Руслан Стефанчук знаком с Зеленским еще со времен КВН Фото: Официальный сайт президента Украины

Когда Стефанчук был студентом, он участвовал в КВН и был членом хмельницкой команды «Три толстяка». В украинской лиге КВН его команда соревновалась с «95-м кварталом», который появился после того, как распался известный коллектив «Запорожье — Кривой Рог — Транзит». Именно тогда, во время финальных игр, Стефанчук познакомился с Владимиром Зеленским, который в то время был лидером «Квартала».

В 2002 году Стефанчук перестал участвовать в КВН и занялся научной работой. Но его связь с Зеленским продолжалась: в 2018 году, когда Зеленский начал собирать команду для участия в президентских выборах, Стефанчук одним из первых к ней присоединился.

После того как Зеленский стал президентом, карьера Стефанчука активно развивалась. Уже на следующий день после инаугурации Зеленского его назначили представителем президента в Верховной раде. В конце августа он стал народным депутатом от президентской партии и первым заместителем ее председателя, а в октябре 2021 года возглавил партию.

В украинской прессе нет заявлений Стефанчука, которые могли бы навредить репутации президента. Наоборот, в СМИ его часто называют «идеологом Зеленского».

Шмыгаль — мощный менеджер

Шмыгаля в команде Зеленского характеризуют как «очень мощного менеджера» Фото: Официальный сайт президента Украины

В августе 2019 года Зеленский подписал указ, которым назначил Дениса Шмыгаля главой Ивано-Франковской областной администрации. Через полгода Шмыгаля повысили — он стал вице-премьером и министром развития общин и территорий. Зеленский отмечал, что Шмыгаль — хороший руководитель. Члены команды Зеленского не говорят о возможных связях Шмыгаля, но подчеркивают, что он умеет хорошо общаться и находить общий язык с людьми. Один из руководителей партии «Слуга народа» отметил, что на посту вице-премьера Шмыгаль успешно взаимодействовал с мэрами и представителями местных властей.

Рустем Умеров — доверенное лицо Зеленского

Рустем Умеров стал доверенным лицом Зеленского в международных делах. По данным СМИ, именно Умеров сопровождал жену президента в ОАЭ, а затем и самого Зеленского в Саудовскую Аравию. Как пишут украинские издания, «Умеров — исполнитель, и в этом его главная ценность для Зеленского».

Александр Сырский — «безопасный главком»

Сырский был назначен на пост по политическим причинам, считают эксперты Фото: Официальный сайт президента Украины

Александр Сырский родился в России, но с 1980 года живет на Украине. Он — профессиональный военный, получил образование, в том числе в Москве. Карьера Сырского развивалась постепенно: сначала он был руководителем оперативного штаба, потом — командующим Сухопутными войсками, а сейчас возглавляет ВСУ.

Аналитики считают, что Сырского назначили на пост главнокомандующего по политическим причинам. В отличие от популярного Валерия Залужного (экс-главкома ВСУ), у него нет связей в политической элите, и он не воспринимается как угроза для власти. Также маловероятно, что он сможет заручиться значительной поддержкой общества.

Репутация Сырского неоднозначна. С одной стороны, его хвалят за успешную оборону Киева и наступление под Харьковом. С другой — обвиняют в больших потерях и тактических ошибках в битве за Бахмут. Сейчас перед Сырским и его командой стоит задача показать, что они способны добиваться результатов, но пока неизвестно, какой ценой эти результаты будут достигнуты.

Василий Малюк — прочный костяк в окружении

Украинские СМИ в своих расследованиях выяснили, что глава СБУ Украины Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов в России) был тесно связан с Владимиром Зеленским через Андрея Ермака. По информации журналистов, Ермак активно способствовал его назначению, несмотря на то что американские партнеры были против. Положение Малюка в окружении президента достаточно прочно, поскольку ему известно много информации о не самых достойных поступках и преступлениях, которые имеют отношение к Зеленскому.

Давид Арахамия — друг Зеленского

Давид Арахамия — глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде. Ранее он оказался в центре политического скандала: в офисе Зеленского обсуждали возможность ареста Арахамии по обвинению в госизмене. Это связано с тем, что он поддержал требование части парламентариев об отставке Ермака. Однако, как сообщил депутат Ярослав Железняк, идея увольнения Арахамии не нашла поддержки среди депутатов. После увольнения Ермака Арахамия выразил поддержку Зеленскому и заявил, что президент борется за будущее страны. В документальном фильме «История Зеленского» Арахамия рассказал о непростом детстве украинского лидера. По его словам, будущего президента «часто били» из-за его маленького роста и кровной связи с еврейским народом.

Андрей Сибига — человек Ермака

Портал «Страна.ua» пишет, что глава МИД Украины Андрей Сибига является «человеком Ермака» и играет важную роль во внешней политике. По информации РБК-Украина, Зеленский назначил Сибигу вместо Дмитрий Кулебы, потому что хотел увидеть новые подходы и получить дополнительный импульс в работе. Тот факт, что Сибига участвовал в подготовке речей для президента, свидетельствует о высоком уровне доверия к нему.

Кравченко — чиновник, ориентированный на ОП

По данным украинских СМИ, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко начал продвигаться по карьерной лестнице после того, как познакомился с президентом Владимиром Зеленским. Встреча произошла в 2023 году, когда Кравченко руководил Бучанской прокуратурой Киевской области. Повод для встречи — расследование предполагаемых преступлений в Буче. Зеленский и его супруга обратили внимание на Кравченко, и это стало одной из причин его дальнейшего карьерного роста. Также «Страна.ua» подчеркивает, что Кравченко считается чиновником, который ориентируется на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Что ждет систему украинской власти

﻿Отставка Ермака, который руководил офисом президента Украины, сильно потрясла политическую систему, созданную Владимиром Зеленским за последние годы. Депутат Госдумы Алексей Чепа в интервью NEWS.ru сказал, что уход Ермака может привести к ослаблению позиций Зеленского.

Ермак не просто давал советы — он фактически управлял страной, контролируя внешнюю политику, назначения на должности и переговоры с другими странами. Теперь Зеленскому самому придется разбираться с этими вопросами, и это случилось в неудачное время — перед переговорами с США.

Газета The New York Times считает, что из-за коррупционного скандала и отставки Ермака Верховная рада может выйти из-под контроля президента. Многие депутаты от партии «Слуга народа» были связаны с Ермаком, и без него они могут принимать решения самостоятельно. Уже сейчас некоторые депутаты требуют более серьезных изменений в кадровом составе.

Эквадорский историк и социолог Маурисио Галиндо в разговоре с РИА Новости заявил, что обвинения в коррупции, из-за которых ушел Ермак, говорят о серьезных проблемах в киевском режиме. Он считает, что увольнение такого близкого соратника Зеленского подрывает всю политическую систему, которая помогала ему оставаться у власти.