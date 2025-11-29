Тени и идеологи: кто теперь входит в близкий круг Зеленского после отставки главы ОП
Зеленского ждет «конец» после отставки Ермака
Фото: Официальный сайт президента Украины
В связи с уходом Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины Владимир Зеленский потерял своего ключевого советника в преддверии сложных переговоров с США. Об этом сообщила газета Politico. По ее данным, Ермак играл важную роль в правящей структуре Украины.
Накануне в доме Ермака прошли обыски в связи с расследованием коррупционного скандала, который вспыхнул в энергетическом секторе страны. После этого Зеленский отправил главу ОП в отставку, несмотря на то, что каких-либо обвинений Ермаку предъявлено не было. Подробнее о том, кто входит в близкий круг Зеленского — в материале URA.RU.
Кто входит в близкий круг Зеленского
После отставки Ермака близкое окружение Зеленского может существенно измениться. Как сообщает издание «Страна», на пост главы Офиса президента может быть назначена премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая является одной из ближайших соратниц Ермака.
Однако если она займет новую должность, то ее уход с поста премьер-министра приведет к отставке всего Кабинета министров. Тогда временно исполняющим обязанности главы правительства будет первый вице-премьер Михаил Федоров. Издание «Страна» пишет, что он — «главный выгодополучатель» в коррупционном скандале и у него были непростые отношения с Ермаком.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк, в свою очередь, считает, что на пост Ермака могут назначить министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) или Михаила Федорова.
По его словам, Зеленский доверяет Свириденко, Федорову и Шмыгалю. Однако если назначить на должность главы ОП Свириденко, то придется формировать новый состав правительства, а это непросто. Если же на место Ермака придет Шмыгаль, то нужно будет искать нового министра обороны. Железняк допускает, что эту должность может занять Федоров.
Близкий круг президента Украины
Фото: инфографика URA.RU
Состав кабмина и Офиса президента Украины
Фото: инфографика URA.RU
Какие отношения у них с Зеленским
Ермак — «теневой канцлер» президента
Газета Politico со ссылкой на источники сообщает, что отношения между Зеленским и Ермаком похожи на сотрудничество артиста и продюсера. По данным источника, на Украине многие считают, что Ермак в правящей дуополии выполняет роль «продюсера», а Зеленский — «исполнительской звезды».
Они познакомились в 2010 году на телеканале «Интер». Ермак говорил, что работал с «Интером» с 1999 года — тогда он представлял «Международную юридическую компанию» и оказывал телеканалу юридические услуги. До того как Зеленский стал президентом, оба политика были связаны с шоу-бизнесом. Издание «Украинская правда» писало, что в то время Андрей Ермак был малоизвестным юристом и кинопродюсером.
По данным западных СМИ, с началом конфликта Зеленский и Ермак стали еще ближе. Во время боевых действий они жили в одном бункере в Офисе президента: спали в соседних комнатах и почти все время проводили вместе, управляя страной. Ермак стал «правой рукой» президента и «теневым канцлером», получив большие полномочия и контролируя доступ к главе государства. Зеленский полностью доверял Ермаку, а тот занимался операционным управлением и внешнеполитическими переговорами.
Стефанчук — идеолог и парламентский соратник
Руслан Стефанчук знаком с Зеленским еще со времен КВН
Фото: Официальный сайт президента Украины
Когда Стефанчук был студентом, он участвовал в КВН и был членом хмельницкой команды «Три толстяка». В украинской лиге КВН его команда соревновалась с «95-м кварталом», который появился после того, как распался известный коллектив «Запорожье — Кривой Рог — Транзит». Именно тогда, во время финальных игр, Стефанчук познакомился с Владимиром Зеленским, который в то время был лидером «Квартала».
В 2002 году Стефанчук перестал участвовать в КВН и занялся научной работой. Но его связь с Зеленским продолжалась: в 2018 году, когда Зеленский начал собирать команду для участия в президентских выборах, Стефанчук одним из первых к ней присоединился.
После того как Зеленский стал президентом, карьера Стефанчука активно развивалась. Уже на следующий день после инаугурации Зеленского его назначили представителем президента в Верховной раде. В конце августа он стал народным депутатом от президентской партии и первым заместителем ее председателя, а в октябре 2021 года возглавил партию.
В украинской прессе нет заявлений Стефанчука, которые могли бы навредить репутации президента. Наоборот, в СМИ его часто называют «идеологом Зеленского».
Шмыгаль — мощный менеджер
Шмыгаля в команде Зеленского характеризуют как «очень мощного менеджера»
Фото: Официальный сайт президента Украины
В августе 2019 года Зеленский подписал указ, которым назначил Дениса Шмыгаля главой Ивано-Франковской областной администрации. Через полгода Шмыгаля повысили — он стал вице-премьером и министром развития общин и территорий. Зеленский отмечал, что Шмыгаль — хороший руководитель. Члены команды Зеленского не говорят о возможных связях Шмыгаля, но подчеркивают, что он умеет хорошо общаться и находить общий язык с людьми. Один из руководителей партии «Слуга народа» отметил, что на посту вице-премьера Шмыгаль успешно взаимодействовал с мэрами и представителями местных властей.
Рустем Умеров — доверенное лицо Зеленского
Рустем Умеров стал доверенным лицом Зеленского в международных делах. По данным СМИ, именно Умеров сопровождал жену президента в ОАЭ, а затем и самого Зеленского в Саудовскую Аравию. Как пишут украинские издания, «Умеров — исполнитель, и в этом его главная ценность для Зеленского».
Александр Сырский — «безопасный главком»
Сырский был назначен на пост по политическим причинам, считают эксперты
Фото: Официальный сайт президента Украины
Александр Сырский родился в России, но с 1980 года живет на Украине. Он — профессиональный военный, получил образование, в том числе в Москве. Карьера Сырского развивалась постепенно: сначала он был руководителем оперативного штаба, потом — командующим Сухопутными войсками, а сейчас возглавляет ВСУ.
Аналитики считают, что Сырского назначили на пост главнокомандующего по политическим причинам. В отличие от популярного Валерия Залужного (экс-главкома ВСУ), у него нет связей в политической элите, и он не воспринимается как угроза для власти. Также маловероятно, что он сможет заручиться значительной поддержкой общества.
Репутация Сырского неоднозначна. С одной стороны, его хвалят за успешную оборону Киева и наступление под Харьковом. С другой — обвиняют в больших потерях и тактических ошибках в битве за Бахмут. Сейчас перед Сырским и его командой стоит задача показать, что они способны добиваться результатов, но пока неизвестно, какой ценой эти результаты будут достигнуты.
Василий Малюк — прочный костяк в окружении
Украинские СМИ в своих расследованиях выяснили, что глава СБУ Украины Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов в России) был тесно связан с Владимиром Зеленским через Андрея Ермака. По информации журналистов, Ермак активно способствовал его назначению, несмотря на то что американские партнеры были против. Положение Малюка в окружении президента достаточно прочно, поскольку ему известно много информации о не самых достойных поступках и преступлениях, которые имеют отношение к Зеленскому.
Давид Арахамия — друг Зеленского
Давид Арахамия — глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде. Ранее он оказался в центре политического скандала: в офисе Зеленского обсуждали возможность ареста Арахамии по обвинению в госизмене. Это связано с тем, что он поддержал требование части парламентариев об отставке Ермака. Однако, как сообщил депутат Ярослав Железняк, идея увольнения Арахамии не нашла поддержки среди депутатов. После увольнения Ермака Арахамия выразил поддержку Зеленскому и заявил, что президент борется за будущее страны. В документальном фильме «История Зеленского» Арахамия рассказал о непростом детстве украинского лидера. По его словам, будущего президента «часто били» из-за его маленького роста и кровной связи с еврейским народом.
Андрей Сибига — человек Ермака
Портал «Страна.ua» пишет, что глава МИД Украины Андрей Сибига является «человеком Ермака» и играет важную роль во внешней политике. По информации РБК-Украина, Зеленский назначил Сибигу вместо Дмитрий Кулебы, потому что хотел увидеть новые подходы и получить дополнительный импульс в работе. Тот факт, что Сибига участвовал в подготовке речей для президента, свидетельствует о высоком уровне доверия к нему.
Кравченко — чиновник, ориентированный на ОП
По данным украинских СМИ, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко начал продвигаться по карьерной лестнице после того, как познакомился с президентом Владимиром Зеленским. Встреча произошла в 2023 году, когда Кравченко руководил Бучанской прокуратурой Киевской области. Повод для встречи — расследование предполагаемых преступлений в Буче. Зеленский и его супруга обратили внимание на Кравченко, и это стало одной из причин его дальнейшего карьерного роста. Также «Страна.ua» подчеркивает, что Кравченко считается чиновником, который ориентируется на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.
Что ждет систему украинской власти
Отставка Ермака, который руководил офисом президента Украины, сильно потрясла политическую систему, созданную Владимиром Зеленским за последние годы. Депутат Госдумы Алексей Чепа в интервью NEWS.ru сказал, что уход Ермака может привести к ослаблению позиций Зеленского.
Ермак не просто давал советы — он фактически управлял страной, контролируя внешнюю политику, назначения на должности и переговоры с другими странами. Теперь Зеленскому самому придется разбираться с этими вопросами, и это случилось в неудачное время — перед переговорами с США.
Газета The New York Times считает, что из-за коррупционного скандала и отставки Ермака Верховная рада может выйти из-под контроля президента. Многие депутаты от партии «Слуга народа» были связаны с Ермаком, и без него они могут принимать решения самостоятельно. Уже сейчас некоторые депутаты требуют более серьезных изменений в кадровом составе.
Эквадорский историк и социолог Маурисио Галиндо в разговоре с РИА Новости заявил, что обвинения в коррупции, из-за которых ушел Ермак, говорят о серьезных проблемах в киевском режиме. Он считает, что увольнение такого близкого соратника Зеленского подрывает всю политическую систему, которая помогала ему оставаться у власти.
Галиндо отметил, что коррупция на Украине была распространена еще до начала специальной военной операции России, а сейчас эти проблемы стали очевидными. Эксперт обратил внимание на то, что требования уволить Ермака прозвучали от представителей украинской власти, и это показывает, что система поддержки президента разрушается.
