Короткое замыкание стало причиной трех пожаров в Тюменской области за сутки

Тюменская область столкнулась с серией пожаров, вызванных короткими замыканиями, за минувшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области в своем telegram-канале.

«За минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано три техногенных пожара, все они произошли в хозяйственных постройках», — говорится в сообщении ведомства. Предварительной причиной всех возгораний стало короткое замыкание.

Первый инцидент произошел 28 ноября в 08:53 в селе Гусево, где загорелась хозяйственная постройка площадью четыре квадратных метра. Вечером того же дня, около 22:00, в Тюмени на улице Федерации, 23, огонь повредил кровлю хозяйственной постройки площадью пять квадратных метров. Третий пожар был зафиксирован около 23:00 в СНТ «Сундукуль», где хозяйственная постройка сгорела на площади 45 квадратных метров.