Декабрьский звездопад Геминиды станет самым мощным в 2025 году

В ночь на 14 декабря 2025 года ожидается пик метеорного потока Геминиды — он станет самым мощным в году. В час можно будет увидеть до 120 метеоров. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Месяц самых длинных ночей обычно не балует нас ясной погодой. А ведь именно в декабре можно наблюдать мощный метеорный поток-гигант из созвездия Близнецы — знаменитые Геминиды», — отметили в планетарии. Информацию об этом передает ТАСС. Область вылета метеоров (радиант) будет находиться в созвездии Близнецов.

Геминиды превосходят по количеству «падающих звезд» все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Они образованы объектом 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), который был открыт в 1983 году и является промежуточным между астероидом и кометой.

