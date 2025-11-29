Декабрьский звездопад Геминиды станет самым мощным в 2025 году
Декабрьский звездопад Геминиды будет виден в обоих полушариях Земли
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ночь на 14 декабря 2025 года ожидается пик метеорного потока Геминиды — он станет самым мощным в году. В час можно будет увидеть до 120 метеоров. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
«Месяц самых длинных ночей обычно не балует нас ясной погодой. А ведь именно в декабре можно наблюдать мощный метеорный поток-гигант из созвездия Близнецы — знаменитые Геминиды», — отметили в планетарии. Информацию об этом передает ТАСС. Область вылета метеоров (радиант) будет находиться в созвездии Близнецов.
Геминиды превосходят по количеству «падающих звезд» все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Они образованы объектом 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), который был открыт в 1983 году и является промежуточным между астероидом и кометой.
Также в ночь на 22 декабря пика активности достигнет еще один метеорный поток — Урсиды. Его мощность будет значительно меньше — около 10 метеоров в час. Радиант Урсид находится в созвездии Малой Медведицы, а родоначальницей потока стала периодическая комета 8Р/Туттля (8P/Tuttle). Геминиды будут видны в обоих полушариях Земли, тогда как Урсиды смогут наблюдать только жители Северного полушария.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.