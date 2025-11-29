Россияне массово возвращают билеты на концерты Долиной

Долина столкнулась с культурой отмены, пишут telegram-каналы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Концерты певицы Ларисы Долиной под угрозой срыва. По данным telegram-канала Baza, россияне массово возвращают билеты на ее выступления.

«Культура отмены добралась до Ларисы Долиной — люди массово возвращают билеты на ее выступления», — сообщил telegram-канал. Так на выступлении во Владивостоке оказалось 224 свободных места (на 28 ноября их было всего 25), а в Хабаровске (концерт запланирован на 2 декабря) — 35.

На фоне скандала с квартирой крупные компании отреагировали схоже. Так московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил из соцсетей и с сайта новость о новогоднем выступлении Долиной, а «Бургер Кинг» временно отменил доставку еды к дому артистки.

В 2024 году певица Лариса Долина продала свою квартиру в московском районе Хамовники. Позже в социальных сетях она заявила, что стала жертвой обмана со стороны украинских мошенников.

Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, убедили ее перевести свои сбережения на так называемый безопасный счет для защиты от возможных противоправных действий. В результате певица перевела деньги на счет, который фактически контролировался мошенниками, и продала квартиру добросовестному покупателю Полине Лурье.

После Долина инициировала судебное разбирательство, требуя признать сделку с недвижимостью недействительной и вернуть ей права на объект. В качестве ответной меры Лурье выдвинула иск, в котором настаивала на выселении певицы.

По итогам рассмотрения дела в марте 2025 года суд принял решение аннулировать сделку купли-продажи квартиры, отозвать право собственности у Лурье и восстановить его за Долиной. Позднее Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердили законность возврата недвижимости певице.

Кроме того появилось выражение «Эффект Долиной». Оно быстро стало популярным. По данным сервиса Яндекс.Вордстат, в июле и октябре 2025 года наблюдался значительный рост интереса к терминам «схема Долиной» и «эффект Долиной». Кроме того, выражения могут быть попасть в некоторые типы словарей.