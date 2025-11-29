Выяснилась правда о происхождении кометы 3I/ATLAS

Сигналы с 3I/Atlas дали ученым понять ее происхождение Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Излучаемые кометой 3I/ATLAS радиосигналы подтверждают ее естественное происхождение. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт. Он отметил, что зафиксировали сигнал в дециметровом диапазоне на частотах 1665–1667 мегагерц.

«Действительно, радиотелескопы зафиксировали в дециметровом диапазоне излучаемый кометой сигнал на частотах 1665–1667 мегагерц, что как раз характерно именно для областей звездообразования и комет», — сказал Эйсмонт агентству ТАСС. По его словам, подобное радиоизлучение связано с распадом молекул воды под воздействием солнечного света. «И это лучшее доказательство того, что комета 3I/ATLAS имеет естественное происхождение», — отметил ученый.

Комета 3I/ATLAS — третье межзвездное небесное тело, которое открыли астрономы за все время наблюдений. В настоящее время она продолжает сближаться с Землей, но наблюдать ее можно только в мощные телескопы научных обсерваторий — невооруженным глазом или с помощью любительских телескопов и биноклей комету не увидеть.

Уже 19 декабря 2025 года комета максимально сблизится с Землей — расстояние между ними составит 269 миллионов километров, после чего объекты начнут расходиться в пространстве.