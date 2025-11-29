Выяснилась правда о происхождении кометы 3I/ATLAS
Сигналы с 3I/Atlas дали ученым понять ее происхождение
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Излучаемые кометой 3I/ATLAS радиосигналы подтверждают ее естественное происхождение. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт. Он отметил, что зафиксировали сигнал в дециметровом диапазоне на частотах 1665–1667 мегагерц.
«Действительно, радиотелескопы зафиксировали в дециметровом диапазоне излучаемый кометой сигнал на частотах 1665–1667 мегагерц, что как раз характерно именно для областей звездообразования и комет», — сказал Эйсмонт агентству ТАСС. По его словам, подобное радиоизлучение связано с распадом молекул воды под воздействием солнечного света. «И это лучшее доказательство того, что комета 3I/ATLAS имеет естественное происхождение», — отметил ученый.
Комета 3I/ATLAS — третье межзвездное небесное тело, которое открыли астрономы за все время наблюдений. В настоящее время она продолжает сближаться с Землей, но наблюдать ее можно только в мощные телескопы научных обсерваторий — невооруженным глазом или с помощью любительских телескопов и биноклей комету не увидеть.
Уже 19 декабря 2025 года комета максимально сблизится с Землей — расстояние между ними составит 269 миллионов километров, после чего объекты начнут расходиться в пространстве.
Сейчас она находится в 300 миллионах километров от Земли. Наблюдатели из ИКИ РАН считают, что уже весной 2026 года 3I/ATLAS может приблизиться к Юпитеру. Что известно о траектории движения межзвездной планеты и ее особенностях — в материале URA.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.