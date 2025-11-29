Активные боевые действия продолжаются вдоль всей линии фронта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подразделения ВСУ с Волчанского направления перебрасываются в Сумскую область, сообщают российские силовые структуры. На этом направлении идут бои за населенные пункты Алексеевка и Кондратовка. В то же время российские войска развивают наступление на нескольких участках фронта. Им удалось закрепиться в Гуляйполе на запорожском направлении. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU

Сумское направление

В настоящее время на сумском направлении украинские военные небольшими группами контратакуют в районе Алексеевки, а российские войска продвигаются к Кондратовке. На Теткинском и Глушковском участках российская артиллерия и ударные беспилотники бьют по позициям ВСУ в районе Рыжевки.

Кроме того, командование ВСУ постепенно усиливает сумское направление — недавно туда были отправлены подразделения погранотряда Госпогранслужбы Украины с волчанского направления. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Там также рассказали, что в ходе боевых действий в Сумской области был уничтожен пункт управления центра кибербезопасности Украины. В частности, был ликвидирован старший офицер отдела противодействия киберугрозам Владимир Колесниченко.

Харьковское направление

На харьковском направлении российские подразделения штурмуют Лиман и ведут бои на северной и западной окраинах Вильчи. В ходе боев ударами авиации был ликвидирован замначальника штаба «Шквал» 57-й бригады в Бугаевке. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Краснолиманское направление

По словам военного корреспондента Евгения Лисицина, российские войска активно действуют на восточных подступах к Красному Лиману. Они вытесняют оставшиеся части ВСУ из Ставков и проводят зачистку южной части Новоселовки. Также бойцы ВС РФ проводят рейды в районе Диброва и Ильичовки. Благодаря проведенным операциям удалось улучшить положение на местности и отодвинуть силы ВСУ от Заречного.

Северское направление

На северском направлении бойцы продвигаются в сторону Свято-Покровского, расположенного юго-западнее Северска. Российские подразделения также наступают с Васюковки и Пазено в сторону Никифоровки, стремясь окружить Хромное и Бондарное. На севере выдавливают ВСУ от Северского Донца к Закотному, отражая контратаки из Озерного.

Константиновское направление

На константиновском направлении российские войска атакуют севернее Иванополя, постепенно расширяя зону контроля в окрестностях города. По данным Минобороны РФ, в ходе боев бойцы южной группировки войск поразили блиндаж и уничтожили пять украинских солдат. В самой Константиновке продолжаются бои за ж/д депо.

Покровское направление

На покровском (красноармейском) направлении ВС РФ продвигаются к Гришино, удерживают позиции в хуторе Запорожский и продолжают зачистку «димитровского котла», включая район шахты Центральная. В Родинском они добивают заблокированную группировку ВСУ. Зачищен карман западнее Шахово, идет давление на Софиевку с юга и востока.

По данным Минобороны РФ, ВСУ за сутки потеряли до 280 военных, а также артиллерийское орудие, бронеавтомобиль, и пикап. Штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов восточной, западной и южной части Димитрова. В том числе, российские войска продолжают уничтожение формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас, а также зачистку населенного пункта Ровное.

В ходе боевых действий мальчик 2011 года рождения получил ранения. Это произошло в микрорайоне Лазурный при ударе по Красноармейску. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Кроме того БПЛА ВСУ также атаковал жилой дом в Горловке.

Запорожское направление

На запорожском направлении продолжаются столкновения за Приморское и Степногорск. В районе Новоданиловки и Новоандреевки российские подразделения вновь пошли в наступление. На Гуляйпольском направлении российские силы вошли в юго-восточные кварталы Гуляйполя и закрепились там. Расширен плацдарм в лесах за Волчьей у Сосновки, есть продвижение восточнее Орестополя. Также ВС РФ «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ.

Херсонское направление