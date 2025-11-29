Bloomberg раскрыл причины ухода главного советника Зеленского
Уход Ермака показал отношения Зеленского и НАБУ
Фото: Официальный сайт президента Украины
Увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины указывает на напряженность в отношениях между антикоррупционными органами и окружением президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет Bloomberg.
«Отставка главы администрации Владимира Зеленского лишает украинского президента своего важнейшего советника в критический момент борьбы <...> Его уход, на фоне разгорающегося коррупционного скандала, совпал с тем, что [президент США] Дональд Трамп подталкивает Украину к уступкам России, чтобы положить конец почти четырехлетнему конфликту», — пишет Bloomberg. Там же отмечают, что коррупционный скандал вызвал волну общественного негодования в адрес Зеленского.
В рамках операции «Мидас» были проведены обыски у бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича, главы Минюста Германа Галущенко (позже он был отправлен в отставку) и в компании «Энергоатом». По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее 100 миллионов долларов.
Также обвинения были выдвинуты против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. Украинцы выступили с требованием отставки Зеленского.
Позже стало известно об обысках в доме Ермака. На фоне скандала он подал в отставку и заявил, что уходит на фронт, передает 360.ru со ссылкой на западные СМИ.
Как заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, коррупционное расследование в окружении Зеленского «заказывали» американцы. Он также отметил, что в опубликованных НАБУ аудиозаписях по делу о коррупции есть записи разговора самого Зеленского, передает RT.
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.