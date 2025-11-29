Bloomberg раскрыл причины ухода главного советника Зеленского

Уход Ермака показал отношения Зеленского и НАБУ Фото: Официальный сайт президента Украины

Увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины указывает на напряженность в отношениях между антикоррупционными органами и окружением президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет Bloomberg.

«Отставка главы администрации Владимира Зеленского лишает украинского президента своего важнейшего советника в критический момент борьбы <...> Его уход, на фоне разгорающегося коррупционного скандала, совпал с тем, что [президент США] Дональд Трамп подталкивает Украину к уступкам России, чтобы положить конец почти четырехлетнему конфликту», — пишет Bloomberg. Там же отмечают, что коррупционный скандал вызвал волну общественного негодования в адрес Зеленского.

В рамках операции «Мидас» были проведены обыски у бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича, главы Минюста Германа Галущенко (позже он был отправлен в отставку) и в компании «Энергоатом». По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее 100 миллионов долларов.

Продолжение после рекламы

Также обвинения были выдвинуты против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. Украинцы выступили с требованием отставки Зеленского.

Позже стало известно об обысках в доме Ермака. На фоне скандала он подал в отставку и заявил, что уходит на фронт, передает 360.ru со ссылкой на западные СМИ.